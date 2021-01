Rocco tras victoria vs Chivas: 'Mostramos todo lo que pregonamos desde el primer día'

Tras conseguir su primera victoria del torneo con San Luis, Leonel Rocco consideró que el Atlético San Luis obtuvo la recompensa justa tras lo mostrado en las primeras dos fechas.

"El tema es que hoy hicimos un gran partido, estamos convencidos del camino que debemos seguir. Contra América se hizo buen partido, contra Necaxa no merecíamos perder, y hoy estábamos convencidos de hacerle un gran partido a Chivas, mostramos que somos sólidos y todo lo que pregonamos desde el primer día", dijo Rocco en conferencia.

"Tensión no había porque hay convencimiento total, pero si nos da oxígeno porque en el futbol hay que sumar, sabíamos que debíamos hacer un gran partido y da confianza y te da saber que estás en el buen camino. Estamos muy contentos y más por los muchachos que se lo merecían", añadió.

Por otra parte, al ser cuestionando sobre los protocolos de la Liga MX para combatir la pandemia y si debe detenerse el campeonato, el timonel uruguayo aseguró que dicha medida no es necesaria.

"No, nosotros lo manejamos bien, no tenemos casos todavía en el equipo, pero sabemos que no estamos libres de tenerlos, pero la Liga debe seguir, es obvio que se pueden aplazar partidos si un equipo tiene muchos positivos, pero me parece que esto debe seguir", apuntó.

