Amaury Vergara: 'Es desleal perseguir a un jugador que actualmente juega en otro equipo'

Previo al Clásico Nacional ante América, en juego correspondiente a la Jornada 11 del Guardianes 2021, Amaury Vergara, propietario de Chivas, compartió su postura sobre lo 'desleal que es perseguir a un jugador que está actualmente jugando en otro equipo'.

Durante una plática con alumnos de la Universidad Anáhuac, el propietario del Rebaño explicó que en el balompié mexicano no existe un sistema de valuación de los futbolistas.

"Es una práctica desleal perseguir a un jugador que está actualmente jugando con otro equipo. Estoy boicoteando al equipo en el que está y créanme, sucedes y le ha sucedido a Chivas. A veces no es real, simplemente es una forma de querer desestabilizar al equipo. Me parece desleal y no es una competencia sana. No hay un sistema que gobierne la valuación de jugadores en nuestro país, hay mucha subjetividad.

"Creo que si hubiera más jugadores mexicanos convencidos de lo que pueden lograr y que primero lo tienen que lograr en su país, su pueblo, su ciudad y su club y eso los va a llevar al éxito mundial creo que tendríamos más jugadores en el extranjero", sentenció.

