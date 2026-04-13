Desaparece alcalde de Taxco mientras negociaba rescate de su padre secuestrado

El alcalde de Taxco, Guerrero, Juan Andrés Vega Carranza, fue reportado como desaparecido luego de acudir presuntamente a negociar la liberación de su padre, el médico Juan Vega Arredondo, quien había sido secuestrado días antes por hombres armados.

De acuerdo con los reportes, el edil salió de su domicilio durante la madrugada para establecer contacto con los captores, sin que posteriormente se tuviera información sobre su paradero, lo que activó un operativo de búsqueda en la región.

Desde el pasado sábado se reportó el secuestro del Dr. Juan Vega Arredondo, padre del edil/X: @rotativodemex

Secuestro previo del padre

El caso inició el sábado pasado con la privación de la libertad de Juan Vega Arredondo, director de un hospital IMSS-Bienestar, quien fue interceptado mientras circulaba en la carretera Taxco–Cuernavaca.

Su vehículo fue localizado abandonado en una comunidad cercana, lo que confirmó el secuestro y derivó en la movilización de autoridades para su localización.

Desaparición durante intento de negociación

Horas después del secuestro, el alcalde de Taxco habría acudido a un punto de la ciudad para negociar el rescate de su padre, pero también fue privado de la libertad, según las versiones preliminares.

Ambos hechos están vinculados y forman parte de una misma línea de investigación, en un contexto de violencia en la región.

El alcalde Juan Andrés Vega salió durante la madrugada a negociar la liberación de su padre pero ya no regresó/Gobierno Municipal de Taxco

Despliegan operativo con fuerzas federales

Tras la doble desaparición, autoridades de los tres niveles de gobierno desplegaron un operativo de seguridad en Taxco y municipios cercanos.

Con motivo de la privación de la libertad del Dr. Juan Vega Arredondo, y desaparición del C. Arq. Juan Andrés Vega Carranza, presidente municipal de Taxco de Alarcón, Gro., el día de hoy se desplegó un operativo interinstitucional con fuerzas de seguridad de los tres órdenes de gobierno”, informó en un comunicado la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

Más de 500 elementos participan en la búsqueda

El operativo incluye la participación de más de 500 elementos de seguridad, entre Ejército, Guardia Nacional y corporaciones estatales, con acciones por tierra y aire.

Las labores se concentran en zonas de Taxco, Tetipac y comunidades cercanas, donde se mantienen recorridos para localizar a las víctimas.

Se ha desplegado un operativo para dar con el Dr. Vega, así como con su hijo/X: @eolopacheco

Contexto de violencia en Guerrero