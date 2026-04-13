Omar García Harfuch causa fenómeno en México: WSJ destaca su creciente popularidad y alcance político

La figura de Omar García Harfuch ha dado un giro inesperado en México. Además de su papel como secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, ahora también es protagonista de un fenómeno viral que mezcla admiración, cultura popular y hasta humor en redes sociales.

Un reportaje publicado por The Wall Street Journal (WSJ) este domingo describe cómo el funcionario se ha convertido en un personaje fuera de lo común dentro de la política mexicana, al grado de generar una atención masiva entre la población en medio de un contexto marcado por la violencia ligada al narcotráfico.

Lejos de tratarse solo de comentarios en internet, su imagen ha sido llevada a productos cotidianos. En calles de la Ciudad de México y el Estado de México se pueden encontrar muñecos, cobijas, tazas y hasta conchas con su rostro, lo que evidencia el alcance del fenómeno.

Productos como cobijas, muñecos y hasta conchas con su imagen se venden en calles de la CDMX y el Edomex./ RS

¿Por qué Omar García Harfuch se volvió tendencia?

El WSJ señala que esta ola de popularidad no surgió de la nada. Por un lado, su imagen ha sido impulsada por memes y redes sociales, pero también por su papel en operativos relevantes contra el crimen organizado, lo que lo ha colocado como una figura de autoridad que genera confianza entre la población.

Dos momentos han sido clave en su trayectoria. El primero fue el atentado de 2020 en la Ciudad de México, donde sobrevivió a un ataque atribuido al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en el que murieron dos integrantes de su equipo. El segundo, su participación en el operativo en el que fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del mismo cártel.

Estas experiencias, según el reportaje, fortalecieron su imagen pública como alguien que enfrenta directamente al crimen, lo que derivó en una mezcla de respeto y admiración que después se amplificó en el terreno digital.

They sing folk ballads in his honor, call him ”daddy” and buy blankets and pillows adorned with his manly likeness. Behind Mexico’s odd infatuation with the country’s top cop. https://t.co/iMy06IoNGD — The Wall Street Journal (@WSJ) April 12, 2026

¿Qué piensa Harfuch de la atención mediática que genera?

A pesar del impacto mediático, el propio funcionario no se siente cómodo con esta faceta. De acuerdo con el WSJ, personas cercanas a García Harfuch aseguran que le genera incomodidad la atención centrada en su apariencia y que no buscó ese tipo de notoriedad.

Incluso, su equipo no promueve activamente la comercialización de productos con su imagen, aunque reconoce que esta popularidad puede traducirse en beneficios dentro del terreno político.

Su madre, la actriz María Sorté, también habló sobre el tema y lo describió como una persona humilde y sensata, consciente de que la atención por su apariencia es pasajera. Según contó, el funcionario incluso se divierte con algunos memes, en especial uno donde un hombre grita: “¡Harfuch, ten un hijo con mi esposa y yo lo criaré!”.

El secretario de Seguridad ha ganado notoriedad tanto por su trabajo contra el crimen como por su presencia en redes sociales./ RS