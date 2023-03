El polémico festejo de Henry Martín en el Clásico Nacional sigue dando de qué hablar y, en esta ocasión, fue Fernando Beltrán quien tocó el tema durante la rueda de prensa previo al duelo entre Chivas y Atlas.

El Nene arremetió contra el delantero de las Águilas y aceptó que la celebración causó molestias entre los elementos del Rebaño.

"Obviamente calan y molestan bastante. En lo personal no me gusta y no lo haría, pero que te lo hagan calienta y más en un Clásico y más por cómo se perdió. Fue lo que más molestó”, indicó.

Asimismo, el mediocapista rojiblanco explicó que la acción pudo pasar a mayores pero las posibles consecuencias evitaron que existiera una reacción de otro tipo.

“Al final pudo ser eso, pudimos darle una patada y todo. Al final, si dábamos una patada y nos expulsaban a otro, era otro partido y perder de otra manera, hubiera sido todavía más doloroso. Una patada sí te aliviana, pero en el sentido del resultado nada lo cambia. Es más importante ganar, que dar una patada.

"Entiendo que la gente era lo que quería, que pegáramos, qué lastimáramos, que hiciéramos algo, pero no pienso así. No me hubiera gustado me lo hicieran a mi de mala leche, es un partido”, agregó.

Al final, Beltrán dijo que la forma adecuada de evitar el festejo hubiera sido ganar en la cancha, pues considera que la mejor manera de defender el escudo del club es con goles y resultados, no con golpes ni patadas.

