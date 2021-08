Tiburón Sánchez sobre Chivas: 'Que Peláez salga a dar la cara, no con un video'

Joel Sánchez considera que Ricardo Peláez debe dar la cara. Ante la ola de malos resultados obtenidos por Chivas en las últimas jornadas, el exdefensor del Guadalajara plantea la mecesidad de que el Director Deportivo asuma su responsabilidad y dé explicaciones sobre la situación del equipo.

“Eso tendría que responderlo Peláez, pero como corresponde, no con un video editado, eso no es dar la cara. Él tiene que dar cuentas, él es el responsable de esta gestión, de las contrataciones, del funcionamiento o no funcionamiento, él es el responsable”, aseguró en charla con RÉCORD.

Para el campeón en el Verano 97, no hay lógica en el proyecto deportivo del Rebaño, debido a que se tienen a varios jugadores de jerarquía en el banquillo de suplentes, además de que no ha habido continuidad con los procesos de los jóvenes que se debutaron al arranque del torneo, por lo que considera necesario que Marcelo Michel Leaño, Director de Futbol Institucional, dé algunas explicaciones.

“Hace una semana, más o menos, que sacó el video, porque no es un comunicado ni es dar la cara como máximo responsable. También Michel Leaño con el proyecto del 70-30. Se habla de cinco chavos que han debutado en las primeras cuatro fechas y en los últimos dos partidos no han salido ni a la banca.

“Pero veo en la banca a seleccionados, veo en la banca al capitán que acaba de renovar contrato y veo en la banca a Oribe Peralta, veo en la banca a Brizuela que tiene varios años en Chivas. No entiendo lo que es el proyecto”, puntualizó.

Ante las ausencias de los seleccionados que participaron en los Juegos Olímpicos de Tokio, el cuerpo técnico comandado por Víctor Manuel Vucetich decidió echar mano de varios juveniles y darles el espaldarazo en Primera División, debutando a Alejandro Organista, Deivoon Magaña, Gilberto Orozco, Juan de Dios Aguayo y Pavel Pérez.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: MOLINA SOBRE VUCETICH: 'NOS SEGUIMOS LLEVANDO DT'S ENTRE LAS PATAS; ES INJUSTO'