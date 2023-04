Juan Escobar advierte al América: 'La defensa es la fortaleza de Cruz Azul'

Una de las razones por las que Cruz Azul repuntó en el CL23 es que mejoró en la parte defensiva. Los celestes mantuvieron el cero en su portería en seis de sus últimos ocho juegos. Se vieron más ordenados tras la salida del entrenador Raúl Gutiérrez, el interinato de Joaquín Moreno y la llegada de Ricardo Ferretti, quien les exige mucho a sus dirigidos.

"Para nosotros lo más importante es mantener el cero en la portería, al comienzo nos costó un poquito, pero después fuimos agarrando confianza. Sí, es la principal fortaleza. Todos ponen de su parte, porque los delanteros son los primeros en defender", contó Juan Escobar a RÉCORD.

El zaguero guaraní cree que hay muchos jugadores talentosos en las Fuerzas Básicas y de vez en cuando les da consejos.

"Les hablo a los más chavos, a los que van empezando. A mí me falta mucha experiencia, pero trato de compartir lo poco que sé. Hay que dar lo mejor en la cancha", agregó.

Juan Escobar piensa que ha hecho bien su trabajo en Cruz Azul, pero aún no está en su 'prime', pues considera que siempre se puede mejorar.

"Me siento muy bien. No creo estar en mi máximo nivel, me falta mejorar en ciertas cosas, pero estoy trabajando en eso", lanzó.

Los aficionados lo ven como un referente, aunque él no piensa serlo "Aún me falta mucho, pero yo siempre trato de dar el 100 por ciento", concluyó.

