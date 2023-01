Hernán Cristante señaló que a pesar del resultado negativo ante Pumas en esta primera jornada de la Liga MX, él se va tranquilo y con muchas cosas que trabajar con el equipo de cara a la próxima semana.

"Me voy con un sabor amargo, una derrota no puede dejarte otra sensación. Hay cosas muy buenas del equipo, es difícil jugar con uno menos por una expulsión muy injusta, la primer amarilla se la da al central, no siquiera es para sacarse la a ellos, la actitud después si amerita una amarilla", comentó Cristante.

A pesar de la derrota, el estratega de Juárez tiene claro que sí equipo realizó un buen trabajo: "Cuando éramos 11 contra 11 el equipo estaba controlando el juego, tal vez un poco imprecisos o acelerados en algunas circunstancias, pero estábamos trabajando bien. Después de la expulsión el equipo siguió trabajando bien, pero tuvimos que darles el balón".

Finalmente Hernán Cristante puntualizó que tanto el calor como la altura fueron determinantes para mermar al equipo:"El equipo estaba controlando el juego. Nos equivocamos en dos jugadas y ellos las aprovecharon. La altura y el calor afectan. Al plantel no tengo nada que reprocharle".

