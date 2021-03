Nacho Ambriz: 'Estamos tirando a la borda dos años de construcción'

Los altibajos que atraviesa León comienzan a agotar las esperanzas de poder clasificar y con la derrota ante Puebla, el estratega Ignacio Ambriz, reconoció que no le ha transmitido la misma hambre de triunfo a sus dirigidos, por lo que dijo necesita hacer una autocrítica.

“Algo no le estoy transmitido a los jugadores para volver a tener esa hambre, en dos meses estamos tirando a la borda dos años de construcción de este equipo. Hoy no estamos bien, no funcionamos 90 minutos como el equipo tiene que funcionar, tendré una autocritica conmigo mismo”, expresó.

El entrenador del vigente campeón aseguró que ya no tiene margen de error y no pueden cometer errores en sus próximos juegos, ya que de seguir con estos resultados no podrán llegar a buen puerto.

“Pensé que si hoy ganábamos nos levantamos para volver a pelear, hoy no, vi muchas cabezas bajas y creo que eso se empieza a complicar. Necesito meter muchas cosas para levantarnos, pero con un segundo tiempo muy desastrosos no creo que aspiremos a grandes cosas”, declaró en conferencia.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: PUEBLA: DERROTÓ A LEÓN CON ÉPICA REMONTADA EN LA RECTA FINAL DEL PARTIDO