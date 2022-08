Gabriel Caballero tras victoria vs Chivas: 'Sufrimos, pero el merecimiento es total'

Una bocanada de oxígeno llegó para el Mazatlán. Después de siete partidos sin ganar, los ‘Cañoneros’ le arrebataron el triunfo a Chivas. El entrenador Gabriel Caballero aceptó que este resultado fue merecido y les aligeró la carga, aún tienen presión por mejorar su paso.

“Sabíamos la importancia que tenía el juego para nosotros. Merecimiento total para el equipo, que se ha esforzado por conseguir ese triunfo. Era una nueva oportunidad, creo que el equipo lo hizo muy bien, sufrimos unos 15-20 minutos. Estuvimos un poco imprecisos, después nos adaptamos. No dejamos de insistir”, dijo en conferencia de prensa.

Y como se ha hecho habitual en la Liga MX, las decisiones arbitrales generaron polémica, esta vez los sinaloenses recibieron gol luego de que los rojiblancos tuvieron un penalti a favor, pero Caballero prefirió no hablar al respecto y respetó las resoluciones que dieron los silbantes.

“Del arbitraje no hablo, cada uno está en su responsabilidad. Me dedico a mi equipo y tratar de enfrentar las situaciones que se presenten en el partido. Estoy pensando que tenemos que mejorar, el resto no me corresponde”, manifestó.

La necesidad de triunfo continúa latente en el puerto, pero ganarle a un rival como Chivas dejó un sabor particular en su equipo, que ahora buscará repetir el resultado en su visita ante el León: “Las Chivas son las Chivas, sabemos lo que representan. Era un buen parámetro también para nosotros, los jugadores están contentos”, aseguró.

