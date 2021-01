Enrique Borja, exdelantero histórico del futbol mexicano, le achacó al Covid-19 la poca productividad goleadora que se ha suscitado durante las primeras jornadas del Guard1anes 2021, debido a la preocupación que existe por parte de los jugadores de contagiarse; sin embargo, se mostró optimista y deseó que pronto la Liga MX vaya retomando su ritmo.

“No es pretexto, pero estamos viviendo en México una situación muy difícil de pandemia y no podemos olvidarla porque los partidos se están logrando hacer en base a pruebas y pruebas y los jugadores obviamente no pueden estar lejos de preocuparse, también hay preocupación, quieren jugar, quieren demostrar, pero también son seres humanos y a veces los partidos salen y a veces no. Poco a poquito esperemos que se vaya solucionando el tema de la pandemia y que de alguna manera se vaya retomando el ritmo del futbol mexicano, yo creo que no podemos juzgarlo por estos partidos y menos en una situación cómo está”, declaró Borja en entrevista con RÉCORD.

Salvador Cabañas, otro exatacante histórico de nuestro balompié, calificó de normal la falta de gol en este inició de torneo y argumentó que a veces los delanteros tardan en reaccionar y espera que estos puedan despertar pronto para que vuelvan a anotar.

“Siempre es así en un torneo, uno cuando llega empieza hacer goles, pero hay ocasiones en que un delantero siempre tarda en reaccionar y aportar lo suyo, también en el tiempo que yo estuve en México me pasó a mí y a varios jugadores, pero yo creo que no hay que apurarse y esperemos que puedan llegar más goles porque en México hay jugadores muy importantes en varios equipos y ojalá que hagan goles porque eso es lo que quiere ver la gente”, culminó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LIGA MX PLANEA COMPRAR VACUNAS CONTRA COVID-19 EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO