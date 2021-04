Pity Altamirano: 'El punto es importante, pero no generamos nada'

Héctor Altamirano valoró el punto que obtuvo Querétaro ante Necaxa; sin embargo, sabe que su equipo no jugó bien y que corre el riesgo de quedarse fuera del repechaje del Guard1anes 2021.

Los Gallos Blancos se fueron con un sabor agridulce del Victoria porque no pudieron ganarles a Los Rayos, pero sumaron su primer punto fuera de La Corregidora.

“No es algo normal lo que nos ha estado pasando. El punto es importante, pero hoy no generamos nada. Las cosas son así, ojalá que podamos mostrar una mejor versión”, mencionó.

Le molestó que sus delanteros carecieran de contundencia: “No fue un buen partido. No logramos generar opciones. Hoy no estuvimos finos. La verdad es que sí me preocupa un poco. Intentaremos a buscar el pase al repechaje. Hay que enfocarnos y dar otra imagen”, agregó.

Aunque destacó la labor defensiva: “El equipo se volvió sólido. Es el segundo partido que colamos el cero, creo que en esa parte hicimos un buen trabajo. Hay que tener confianza para afrontar el cierre del torneo”, finalizó.

De manera momentánea, Querétaro está en la décima posición de la tabla general con 18 puntos, mientras que Necaxa sigue estancado en el último puesto con apenas 11 unidades.

