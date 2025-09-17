Champions League: ¿Cuándo y dónde ver el Copenhague vs Bayer Leverkusen?

El mexicano, Rodrigo Huescas tiene la oportunidad de hacer su primera aparición en el torneo europeo

REDACCIÓN RÉCORD
17 de Septiembre de 2025

En la primera jornada de la UEFA Champions League, Copenhague enfrentará al Bayer Leverkusen. Ambos equipos buscarán iniciar la Fase de Liga con el pie derecho, por lo que se espera un partido con emociones en los dos arcos.

El mexicano, Rodrigo Huescas se ha afianzado como titular del equipo danés y tendrá la gran oportunidad de disputar su primer partido de Champions League en su carrera, un logro importante en su etapa en el futbol europeo.

Copenhague tendrá enfrente a uno de los protagonistas en las últimas temporadas de la Bundesliga, que incluso le quitó el trono al Bayern Munich. Sin embargo, la plantilla del Leverkusen ha sido desarmada para esta temporada, con bajas sensibles como la de Jeremie Frimpong, Florian Wirtz y Granit Xhaka.

¿Dónde ver a Rodrigo Huescas en el Copenhague vs Bayer Leverkusen? 

  • Fecha: Jueves 18 de septiembre
  • Hora: 10:45 horas del centro de México
  • Lugar: Parken, Copenhague, Dinamarca
  • Transmisión: HBO Max y TNT Sports
