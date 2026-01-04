Figura del Botafogo permanece varado en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro

La crisis política y militar en territorio venezolano impactó de manera directa en el desarrollo del deporte sudamericano durante las últimas horas. El atacante Jefferson Savarino, pieza fundamental del Botafogo, quedó imposibilitado de retornar a tierras brasileñas por el cese de operaciones aéreas. Esta medida drástica ocurrió tras la intervención de las fuerzas armadas norteamericanas que culminó con la detención del mandatario Nicolás Maduro.

Festejo | AP

¿Qué pasó con Jefferson Savarino?

El futbolista aprovechó la última semana de su periodo vacacional para trasladarse a la capital venezolana junto a su círculo íntimo familiar. El motivo del viaje consistía en celebrar el aniversario de nacimiento de su hijo mayor antes de retomar sus obligaciones profesionales. Según el cronograma previsto originalmente, el deportista debía aterrizar en la ciudad de Río de Janeiro durante la jornada del sábado 3 de enero.

La dirigencia del club brasileño activó de inmediato diversos protocolos de seguridad para monitorear la situación del jugador y de su esposa Paola. Los directivos informaron mediante un comunicado oficial que mantienen contacto constante con el entorno del deportista para garantizar su bienestar. A pesar de los ataques registrados en diversas zonas, el futbolista y sus parientes cercanos se encuentran en un lugar seguro.

Este contratiempo logístico impedirá que el delantero se presente al inicio de la pretemporada bajo las órdenes del estratega argentino Martín Anselmi. El director técnico, con pasado reciente en Cruz Azul y Porto, asumió la conducción táctica del plantel para la temporada 2026.

Con Botafogo | AP

Nicolás Maduro enfrentará cargos judiciales en Nueva York

El panorama político regional cambió drásticamente tras el traslado del expresidente venezolano hacia el Centro de Detención Metropolitana de Brooklyn. Esta institución carcelaria es reconocida por haber custodiado a líderes del narcotráfico internacional durante sus procesos legales en territorio norteamericano. Maduro deberá comparecer ante un magistrado neoyorquino para responder por graves acusaciones vinculadas al terrorismo y el tráfico de drogas.

La acción militar fue autorizada por el presidente Donald Trump, quien manifestó su intención de supervisar la transición política en el país caribeño. El mandatario señaló que diversas compañías petroleras de su nación asumirán el control operativo de la industria energética de Venezuela. Esta política exterior fue justificada bajo un nuevo concepto denominado Doctrina Donroe, que busca fortalecer la influencia de Washington sobre el continente.

La incertidumbre sobre el futuro institucional del país genera una gran preocupación en los organismos internacionales y en las ligas de la región. El caso de Savarino evidencia cómo los conflictos de alta intensidad pueden alterar la planificación de las entidades deportivas de élite mundial.

El Botafogo espera que las gestiones diplomáticas faciliten un corredor seguro para que su figura pueda abandonar el territorio venezolano a la brevedad. Por el momento, el cuerpo técnico de Anselmi deberá reestructurar las cargas de trabajo iniciales sin contar con su referente ofensivo.