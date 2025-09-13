Getafe vs Real Oviedo EN VIVO LaLiga Jornada 4

Sigue EN VIVO todas las acciones de este emocionante partido

Getafe vs Real Oviedo EN VIVO LaLiga Jornada 4
Getafe vs Real Oviedo EN VIVO LaLiga Jornada 4
REDACCIÓN RÉCORD
13 de Septiembre de 2025

 

Real Oviedo y Veljko Paunovic regresaron con todo a LaLiga y, antes de la Fecha FIFA consiguieron su primera victoria en Primera División tras más de 20 años. Por su parte, Getafe está que no cree en nadie y consiguió seis de nueve puntos posibles en las primeras tres jornadas.

Los Azulones empezaron la temporada con dos victorias contundentes ante Celta de Vigo y Real Sociedad, sin embargo, terminaron por caer ante Valencia previo a la Fecha FIFA. El conjunto del Getafe tendrá su primer partido en casa toda la Temporada 2025.

Por su parte, el conjunto Carbayones perdió ante Villarreal y Real Madrid en los primeros dos juegos, pero el último marcó ese gran regreso ante Real Sociedad. El conjunto de Veljko Paunovic buscará sobrevivir en LaLiga, para no regresar al descenso.

