Bologna vs Celtic EN VIVO Europa League Jornada 7

Bolonia se prepara para un duelo crucial este jueves 22 de enero, cuando reciba al Celtic Glasgow.

El equipo dirigido por la gerencia técnica italiana llega golpeado tras sufrir una caída de 2-1 ante la Fiorentina en la Serie A. Esta derrota acentuó las dudas sobre el desempeño del cuadro de Emilia-Romaña, que no logra establecer condiciones frente a sus seguidores.

Los últimos resultados en casa han sido una pesadilla para los aficionados del conjunto local, con caídas ante Atalanta y la propia escuadra violeta. Bolonia registra apenas un empate contra Sassuolo en sus juegos recientes, mostrando graves fisuras en su esquema defensivo.

Por el contrario, el Celtic Glasgow aterriza en territorio italiano con el impulso de una victoria sólida de 2-0 ante el Auchinleck Talbot. El gigante de Escocia ha demostrado una capacidad ofensiva importante, aunque su rendimiento fuera de casa suele presentar algunas inconsistencias tácticas.

El historial reciente del Bolonia como visitante es más alentador, con triunfos ante Hellas Verona, pero su deuda pendiente está en el Renato Dall'Ara. La presión de la prensa local sobre la falta de victorias en casa podría jugar un papel determinante en el ánimo del equipo.

Los escoceses, liderados por un ataque que recientemente goleó al Dundee United, buscarán explotar los espacios que deja la zaga italiana. Celtic sabe que una victoria en Italia les daría un respiro vital para encarar el cierre de la fase de grupos del torneo.