Champions League: Clasificados a Octavos y Playoffs al momento

Tras siete jornadas llenas del mejor futbol del mundo, la UEFA Champions League llega a la parte final de su Fase de Liga. Con una fecha por delante ya están algunos equipos clasificados a los Octavos de Final, mientras que otros pelearán por ser parte de los mejores ocho, o en su defecto, de los mejores 23 para la etapa de reclasificación.

Bayern Múnich en Champions I AP

¿Qué equipos ya están clasificados?

Luego de siete fechas y con ocho lugares disponibles en la clasificación directa, por el momento solo dos clubes ya tienen su boleto asegurado a la siguiente fase: Arsenal y Bayern Múnich.

El equipo de Mikel Arteta se robo las siete jornadas de la Fase de Liga, pues tanto en calidad de local o como visitantes, los Gunners lograron conseguir 21 puntos de 21 posibles, sumando siete victorias, con 20 goles a favor y solo dos en contra, siendo el líder y mejor equipo de la competencia.

Real Madrid en Champions I AP

Por su parte, el Bayern Múnich de Vincent Kompany se unió al equipo de la Premier League en la Jornada 7, pues con su victoria ante el Royale Union Saint-Gilloise de Bélgica, los bávaros sumaron 18 unidades, con seis victorias y una derrota, posicionándose en el segundo puesto de la Tabla General.

Finalmente, los equipos que no tienen asegurado su lugar en los mejores ocho del torneo pero que están a una victoria o un empate en la última jornada son los siguientes: (3) Real Madrid, (4) Liverpool, (5) Tottenham, (6) PSG, (7) Newcastle y (8) Chelsea.

CAPTURA DE PANTALLA I championsleague.com

¿Qué equipos pelean por el pase a playoffs?

El resto de los 16 equipos que no se dan por vencidos y pelean por un lugar en los Playoffs para los Octavos de Final, está encabezado por el FC Barcelona (9) , el cual podría colarse en los mejores ocho en la última jornada, caso similar del Sporting de Lisboa (10), Manchester City (11), Atlético de Madrid (12) y Atalanta (13), todos con 13 puntos (mismos que los lugares 6, 7 y 8).

CAPTURA DE PANTALLA I championsleague.com

Más abajo en la tabla pero con aún esperanzas de llegar a la etapa de Octavos de manera directa están el Inter de Milán (14), Juventus (15) y Borussia Dortmund (16), pues con una victoria en la última fecha y con algunas combinaciones de resultados, todavía podrían llegar a la clasificación directa.

CAPTURA DE PANTALLA I championsleague.com

Finalmente la parte baja de los Playoffs, la cual tendrá una emocionante disputa en la Jornada 8, pues considerando a los que ya están momentáneamente en puestos de calificación más los que aún pueden colarse, queda un total de 16 equipos.

Los únicos cuatro equipos que se despiden de la edición 25/26 de la UEFA Champions League son: Kairat (un punto), Villarreal (un punto), Slavia Praga (tres puntos), Frankfurt (cuatro puntos).