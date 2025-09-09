Hungría vs Portugal EN VIVO Eliminatorias UEFA Mundial 2026

El Puskás Aréna se viste de gala para un choque cargado de historia y expectativas: Hungría recibe a Portugal en un duelo del Grupo F de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Será más que un partido de clasificación: los locales buscarán romper una racha negativa que los ha perseguido durante décadas, ya que nunca han podido derrotar a los lusos en encuentros oficiales. El reto, enorme, se afronta con la motivación de un estadio colmado y la esperanza de dar un golpe inesperado en el torneo.

El equipo húngaro, dirigido por Marco Rossi, llega con una mezcla de ilusión y necesidad. Tras un empate 2-2 frente a Irlanda en la primera fecha, los magiares saben que deben mejorar su eficacia si quieren mantenerse en la pelea por el segundo puesto del grupo y aspirar al repechaje. Con Dominik Szoboszlai como capitán y referente ofensivo, Hungría confía en el talento de su estrella del Liverpool y en el empuje de una generación que ha mostrado destellos de carácter, aunque aún le falta la regularidad para consolidarse.

Portugal, en cambio, llega a Budapest con la etiqueta de gran favorito. Los de Roberto Martínez vienen de golear 5-0 a Armenia en un estreno donde la contundencia volvió a ser su carta de presentación. El combinado luso no solo presume de haber conquistado recientemente la Nations League frente a España, sino que también cuenta con una plantilla que mezcla experiencia y juventud con nombres de élite. Cristiano Ronaldo, a sus 40 años, sigue siendo estandarte de liderazgo y gol, mientras que figuras como Bruno Fernandes, Vitinha y João Félix aportan dinamismo y variantes en ataque.

El choque promete intensidad y un ambiente vibrante. Hungría intentará refugiarse en la energía de su público para incomodar al gigante ibérico, mientras que Portugal buscará imponer su jerarquía desde el inicio para encaminar otro triunfo que lo acerque al boleto directo a la Copa del Mundo. El Puskás Aréna será escenario de una pulseada entre tradición, orgullo y talento, donde la historia pesa… pero la ilusión húngara sueña con escribir una página distinta.