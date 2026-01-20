Kylian Mbappé alcanza a Cristiano y rompe barreras históricas con el Real Madrid y en Europa

Kylian Mbappé sigue escribiendo capítulos dorados en la historia del futbol europeo. El delantero francés, hoy figura indiscutible del Real Madrid con su doblete ante el Mónaco, ha alcanzado un registro que hasta ahora parecía reservado únicamente para los nombres más grandes de la Champions League. Su impacto no solo se mide en goles, sino en el contexto y la magnitud de los récords que está igualando y superando.

En una era marcada por estadísticas infladas y comparaciones forzadas, el atacante galo ha logrado una hazaña que resiste cualquier debate: igualar un récord histórico establecido por Cristiano Ronaldo en una de las temporadas más memorables del torneo continental. No se trata de cifras circunstanciales ni de logros aislados, sino de consistencia al más alto nivel.

Los datos, revelados por el reconocido estadista español Mister Chip, colocan a Mbappé en una dimensión reservada para los verdaderos fenómenos del futbol europeo. Su rendimiento no solo confirma su estatus como uno de los mejores jugadores del mundo, sino que también lo proyecta como un nombre destinado a marcar época en la Champions League y en la historia del Real Madrid.

Así marcó Mbappé uno de sus dos tantos al Mónaco I AP

Mbappé iguala un récord legendario de Cristiano Ronaldo

Kylian Mbappé ha logrado marcar 11 goles en seis partidos de la fase de grupos de la UEFA Champions League, una cifra que únicamente había conseguido Cristiano Ronaldo en la temporada 2015-16, cuando el portugués defendía los colores del Real Madrid.

"RÉCORD HISTÓRICO 11 goles de Cristiano en sus 6 partidos en la fase de grupos de la Champions League 2015-16. 11 goles de Mbappé en sus 6 partidos en la fase de grupos de la Champions League 2025-16. Esto sí es un récord y no la milonga esa de los goles en año natural", redactó Mister Chip en X.

El francés se abraza con Vinicius Jr. tras marcar I AP

La comparación no es menor. Cristiano Ronaldo firmó aquella marca en una de las campañas más dominantes de su carrera europea, y ahora Mbappé consigue igualarla en pleno auge de su trayectoria, confirmando que su impacto en la Champions ya es histórico.

Mbappé entra al top 10 histórico de goleadores europeos

Más allá del récord en fase de grupos, el delantero francés también ha alcanzado un hito que lo coloca entre los máximos artilleros de todos los tiempos en competiciones europeas. Con 67 goles en 95 partidos, Mbappé ha igualado a dos referentes históricos del futbol continental: Andriy Shevchenko y Edin Džeko.

Las cifras hablan por sí solas y evidencian la eficiencia del atacante del Real Madrid:

Mbappé : 67 goles en 95 partidos

: 67 goles en 95 partidos Shevchenko : 67 goles en 142 partidos

: 67 goles en 142 partidos Džeko: 67 goles en 160 partidos

Los Merengues golearon al Mónaco en Champions I AP

Este registro convierte a Mbappé en el noveno máximo goleador en la historia de las competiciones europeas, una posición privilegiada que refuerza su estatus como uno de los delanteros más letales de la era moderna.

Escalada histórica con el Real Madrid en la Copa de Europa

El impacto de Mbappé también ya se refleja en la historia interna del Real Madrid. El francés ha igualado los 17 goles de Emilio Butragueño en la Copa de Europa, superando a leyendas del club como Gareth Bale, Hugo Sánchez, Luis Figo, Guti y Roberto Carlos, todos ellos con 16 o menos anotaciones en el máximo torneo continental.

El horizonte inmediato del atacante apunta aún más alto. Sus próximos objetivos son claros: los 18 goles de Pirri y los 19 de Fernando Morientes, marcas que parecen cada vez más alcanzables si mantiene su actual ritmo goleador.