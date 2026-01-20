Gilberto Mora causa baja de la Selección Mexicana por molestias físicas

La Selección Mexicana tendrá una baja importante para sus partidos amistosos de enero. Gilberto Mora, atacante de Xolos, se bajó de la convocatoria tras molestias físicas que arrastra desde el inicio del Clausura 2026 de Liga MX. En su lugar, un futbolista de América será el que reportará este mismo miércoles para los juegos ante Panamá y Bolivia.

Gilberto Mora l IMAGO7

Comunicado

A través de un comunicado se detalló que el futbolista no continuó con el grupo de trabajo luego de que se detectaron molestias físicas durante la revisión médica practicada a su llegada a la concentración, por lo que se determinó que no se encontrara en condiciones óptimas para mantenerse con el plantel.

“La decisión se tomó debido a las molestias físicas que el futbolista ha venido presentando desde las primeras jornadas de la LIGA MX. En coordinación con su Club, se determinó que el jugador continúe con el tratamiento y proceso de recuperación bajo la supervisión de su equipo”, se emitió en el comunicado.

Selección Mexicana l IMAGO7

Por lo tanto, el juvenil de 17 años regresará a Tijuana para reportar con Xolos y continuar su proceso de recuperación. Cabe resaltar que durante este Clausura 2026, Mora ya se perdió el duelo de Jornada 2 ante Querétaro por ciertas molestias. Incluso, en la Fecha 3 ante San Luis no completó el juego.

¿Quién será su reemplazo?

Al ser una convocatoria de puros jugadores de Liga MX, Javier Aguirre tendrá que recurrir a otro futbolista del futbol mexicano para suplir la ausencia de Mora. Ante esto, Alexis Gutiérrez, mediocampista de América, es el emergente al que el ‘Vasco’ recurrió para cubrir la baja.

Alexis ha sido titular con las Águilas durante los tres primeros partidos del Clausura 2026. En dos de ellos ha jugado más de 85 minutos, mientras que en la Fecha 2 ante Atlético San Luis únicamente disputó el primer tiempo.

Baja de la convocatoria l IMAGO7

Con esto, América tendrá a cuatro representantes en la Selección Mexicana. En la portería estará Luis Ángel Malagón; en la defensa están convocados Israel Reyes y Ramón Juárez; mientras tanto, con este llamado emergente, Alexis Gutiérrez será el cuarto futbolista de las Águilas en el Tricolor, ubicado en el mediocampo.

Rumbo a la Copa del Mundo de 2026, la Selección Mexicana comenzará sus últimos meses de preparación durante esta semana con dos partidos amistosos. El 22 de enero, México enfrentará a Panamá en la Ciudad de Panamá, y el 25 de enero jugará ante Bolivia en Santa Cruz.