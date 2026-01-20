Del West Ham a Toluca: los Diablos suman una pieza internacional para 2026

Toluca continúa fortaleciendo su proyecto deportivo con una visión clara de crecimiento y ambición. En un mercado cada vez más competitivo, el club mexiquense ha apostado por incorporar talento con experiencia internacional, enviando un mensaje contundente sobre sus aspiraciones de cara al Clausura 2026.

En una liga que no deja de evolucionar y ganar prestigio a nivel regional e internacional, los Diablos han entendido que la clave para competir en la élite pasa por sumar futbolistas con roce en escenarios de alta exigencia. Bajo esa premisa, la directiva escarlata ha trabajado para reforzar un plantel que combina juventud, talento extranjero y nombres de peso en el vestidor.

Refuerzo internacional para las escarlatas | Imago7

Manuela Pavi, el nuevo impulso ofensivo de Toluca

Toluca reforzó su proyecto en la Liga MX Femenil con la incorporación de la delantera colombiana Manuela Pavi, quien fue presentada oficialmente como nueva jugadora de las Diablas Rojas para el Clausura 2026. Su fichaje representa una apuesta clara por el talento internacional y por futbolistas con experiencia en ligas de primer nivel.

Pavi llega procedente del West Ham United, club con el que compitió en la Barclays Women’s Super League, una de las ligas más exigentes del mundo. Aunque su paso por Europa fue relativamente breve, la atacante cafetera logró mostrar destellos de su calidad, especialmente por su velocidad, desequilibrio en el uno contra uno y capacidad para generar peligro desde media distancia.

Pavi llega desde Londres | X: @TolucaFemenil

Durante su etapa con las “Hammers”, la delantera disputó poco más de 20 partidos oficiales y marcó dos goles, números que reflejan un proceso de adaptación en un futbol altamente competitivo. Ahora, Toluca aparece como un escenario ideal para que Pavi consolide su crecimiento y asuma un rol más protagónico en el ataque.

Un plantel internacional y un reto de alto nivel

La llegada de Manuela Pavi se da en un contexto de clara internacionalización del plantel escarlata. Toluca cuenta actualmente con futbolistas de amplia trayectoria, entre ellas las francesas Eugenie Le Sommer, Amandine Henry y Faustine Robert, jugadoras con pasado en clubes de élite y experiencia en torneos internacionales.

Las Diablas tienen un plantel internacional | Imago7

Este entorno representa un reto importante para la delantera colombiana, quien deberá competir directamente por minutos en una ofensiva de alto nivel, particularmente con Le Sommer, histórica atacante de Francia y figura emblemática del Olympique de Lyon. La competencia interna, sin embargo, también eleva el nivel colectivo y fortalece la profundidad del plantel.

Además, la incorporación de Pavi refuerza la presencia colombiana en el futbol mexicano, donde otras jugadoras cafeteras han dejado huella en años recientes, como Yirleidys Quejada, Yuraina López, Ilana Izquierdo y el antecedente de Catalina Usme con Pachuca.