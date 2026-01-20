Aficionado mexicano limpia la placa de Hugo Sánchez que está afuera del estadio del Atlético de Madrid

Un gesto de reconocimiento y memoria protagonizó recientemente un aficionado mexicano en las inmediaciones del Estadio Metropolitano, en Madrid, al limpiar la placa dedicada a Hugo Sánchez, exdelantero histórico que dejó huella en el fútbol europeo. La acción cobra relevancia en medio de la versión de que dicho reconocimiento sería retirado en los próximos meses.

La placa del exgoleador tricolor presentaba diversas manchas, una situación que no pasó desapercibida entre los seguidores del futbolista. Estas marcas han sido interpretadas como reflejo del resentimiento que aún persiste entre algunos aficionados del Atlético de Madrid, luego de que Sánchez decidiera fichar por el Real Madrid, su máximo rival deportivo.

Aficionado limpió la placa de Hugo Sánchez en el Estadio del Atlético de Madrid | MEXSPORT

El acto fue difundido a través de redes sociales por el usuario de Instagram pelu_lazcano, quien compartió un video en el que se le observa limpiando cuidadosamente la placa ubicada a unos metros del inmueble que actualmente alberga los partidos del conjunto colchonero. La publicación generó diversas reacciones entre seguidores mexicanos y españoles.

En las imágenes se aprecia cómo el aficionado utiliza papel y agua para retirar la suciedad acumulada en el metal. Tras varios intentos y tallar repetidamente la superficie, el nombre de Hugo Sánchez volvió a lucir con mayor claridad, en una acción que fue interpretada como una muestra de orgullo y gratitud por su legado.

Hugo Sánchez llegó al Atlético de Madrid en julio de 1981, procedente de los Pumas de la UNAM, marcando el inicio de una etapa destacada en el futbol español. Durante su estancia con los rojiblancos, el delantero mexicano se consolidó como uno de los atacantes más efectivos de la liga.

Entre 1981 y 1985, el llamado “Pentapichichi” disputó 150 partidos con el Atlético de Madrid y anotó 75 goles, de acuerdo con cifras de Transfermarkt. Además, conquistó una Copa del Rey, logro que lo colocó como una de las figuras más importantes del club en aquella época.

No obstante, su posterior fichaje por el Real Madrid marcó un antes y un después en su relación con la afición colchonera. Aunque con el conjunto merengue alcanzó la cúspide de su carrera, esa decisión nunca fue perdonada por un sector de los seguidores del Atleti.

