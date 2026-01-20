Giorgios Giakoumakis brilla con el PAOK de Atenas tras salir de Cruz Azul

El paso de Giorgos Giakoumakis por el futbol griego continúa dejando números destacados. Con el PAOK, el atacante ha alcanzado 11 goles y una asistencia en 24 partidos, consolidándose como una pieza importante en el frente ofensivo del conjunto helénico.

La efectividad del jugador también se refleja en su promedio goleador, ya que registra un gol cada 128 minutos, una cifra que lo coloca como uno de los elementos más productivos del equipo durante la temporada.

El delantero griego ha tenido un buen desempeño en Grecia | MEXSPORT

A pesar de su buen momento en Grecia, su futuro aún no está definido. El futbolista pertenece a Cruz Azul, por lo que deberá regresar en verano en caso de que el PAOK no haga válida la opción de compra.

Mientras tanto, su rendimiento no ha pasado desapercibido en otros mercados. Y es que Atlético Mineiro presentó una oferta, misma que fue rechazada por el jugador y su entorno.

Por ahora, el delantero se mantiene enfocado en cerrar de buena manera la temporada con el PAOK, a la espera de que su situación contractual se resuelva en los próximos meses, con Cruz Azul atento a cualquier escenario que se pueda presentar.

Y es que GG llegó a La Máquina con un cartel muy alto, sin embargo, el griego no logró convertirse en referente de ataque.

La directiva optó por buscar un equipo, sobre todo que fuera a préstamo con opción a compra por la inversión alta que hicieron por él.

Hasta el momento el jugador encontró la regularidad en el PAOK, ya que jugar en su país le ayudó satisfactoriamente.