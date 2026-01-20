Raphinha vuelve con el Barça tras lesión; Ferran Torres lesionado previo a duelo de Champions

El FC Barcelona se medirá al Slavia Praga en la séptima fecha de la Champions League con un sabor agridulce luego de que informaran el regreso de Raphinha tras su pequeña lesión; sin embargo, Ferran Torres será la gran ausencia junto a Lamine Yamal.

El brasileño no estuvo disponible para el estratega alemán, Hansi Flick, para el juego ante la Real Sociedad luego de que el club reportó que sufrió un golpe en el muslo derecho y aunque no era de seriedad médica, el club decidió no arriesgarlo, por lo que se quedó fuera de la convocatoria.

Raphinha l AP

Mientras tanto, el conjunto Blaugrana resaltó en el comunicado médico sobre la ausencia del delantero español: “Ferran Torres tiene una lesión en el músculo semimembranoso de la pierna derecha y es baja, con un tiempo aproximado de recuperación de unos diez días”.

Barcelona viaja a República Checa en la búsqueda de volver a la senda del triunfo después de la dura caída ante la Real Sociedad en la que puso en peligro su liderato en LaLiga tras la victoria del Real Madrid que se puso a un punto de diferencia.

Barcelona l AP

Convocatoria para enfrentar al Slavia Praga

El FC Barcelona dio a conocer a los 23 elementos, sin Lamine Yamal que cumple sanción por acumulación de amarillas, que estarán disponibles para el partido en República Checa en donde resalta la artillería pesada encabezada por Robert Lewandowski

Los convocados: Porteros; Joan Garcia, Szczesny y Kochen. Defensas; Balde, Araujo, Cubarsí, Gerard Martín, Eric, Jofre y Koundé. Centrocampistas; Pedri, Fermín, Casadó, Olmo, Frenkie de Jong, Bernal y Tommy. Delanteros; Lewandowski, Raphinha, Rashford, Roony, Juan Hernández y Dani Rodríguez.

LaLiga l AP

¿Cuál fue el partido más reciente del Barça?

Barcelona enfrentó a la Real Sociedad y cayó sorpresivamente, en un encuentro donde la efectividad de los locales y la intervención del VAR fue protagonistas. El conjunto azulgrana vio cómo su margen sobre el Real Madrid se redujo a una sola unidad tras no poder sumar puntos en territorio donostiarra, dejando la disputa por el liderato en una situación de máxima proximidad.

Con este resultado, el Barcelona sumó su segundo tropiezo de la temporada y queda con el liderato amenazado por el Real Madrid. La derrota en San Sebastián detiene la racha positiva de los visitantes tras 20 juegos.

