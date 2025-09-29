Pafos vs Bayern Munich: ¿Dónde y a qué hora ver la Jornada 2 de Champions League?

Regresan las noches mágicas de Champions League y este jueves Pafos FC, uno de los clubes debutantes en el torneo de la UEFA, tratará de dar una de las mayores sorpresas de la Fase de Liga. El equipo chipriota recibirá a Bayern Munich en busca de su primera victoria del certamen.

Los dirigidos por Juan Carcedo se presentaron en el torneo europeo con un empate sin goles en su visita a Olympiacos. En dicho compromiso, Pafos se quedó con un hombre menos desde el minuto 24 por la expulsión del defensa Bruno; pese a ello, lograron sumar su primer punto en su debut europeo.

Mientras que el conjunto dirigido por Vincent Kompany logró una contundente victoria 3-1 contra Chelsea en el Allianz Arena. Un autogol de Trevoh Chalobah y un doblete de Harry Kane, el primer tanto de penal, encaminaron el triunfo alemán antes los Blues, que descontaron por medio de Cole Palmer.

Bayern Munich buscará su segundo triunfo en Champions | AP

Así llegan Pafos y Bayern Munich a la Jornada 2 de Champions League

El conjunto bávaro comenzó la Temporada 2025-26 de forma consistente, con ocho triunfos en ocho partidos, incluida la Final de la Supercopa de Alemania, en la cual venció 1-2 a Stuttgart. En su más reciente compromiso, en la Jornada 5 de la Bundesliga, Bayern goleó 4-0 a Werder Bremen, con goles de Jonathan Tah, Konrad Laimer y otro doblete de Kane, con un gol de penal.

El delantero inglés lidera actualmente la tabla de anotadores con 10 goles. Sumados a los que ha marcado en la Copa de Alemania, la Supercopa y la Champions League, el atacante lleva 15 en lo que va de la temporada, por lo que tratará de ampliar su cuota este martes en su visita a Chipre.

El equipo chipriota tratará de dar una sorpresa | AP

En cuanto a Pafos, que está en una competencia de la UEFA por segunda temporada al hilo luego de llegar a Octavos de Final de Conference League el año pasado, llega con David Luiz como una de sus principales figuras. Hasta ahora, no tienen ningún goleador definido, con Pêpê, Anderson Silva, Jajá y Joao Correira como los jugadores que suman dos tantos hasta ahora.

Como el club chipriota llegó a esta instancia desde Fase Eliminatoria, tiene más juegos disputados en la temporada que Bayern, con 12 hasta ahora. De los mismos, los dirigidos por Carcedo tienen ocho victorias, tres empates y una derrota. Su último juego fue un triunfo 2-1 en liga contra Olympiakos Nicosia FC con goles de Anderson Silva y Landry Dimata.

Bayern Munich tiene ocho victorias en ocho juegos esta temporada | AP

Aunque será el primer enfrentamiento entre estos dos equipos, los bávaros tienen un historial favorable contra clubes de Chipre, con seis triunfos en seis juegos. Mientras que Pafos solo ha enfrentado a un conjunto alemán en su historia, Heidenheim, ante el cual perdió 0-1 en casa en la Fase de Grupos de la Conference League.

¿Dónde y a qué hora ver el Pafos vs Bayern Munich de la Champions League?

FECHA : Martes 30 de septiembre de 2025

: Martes 30 de septiembre de 2025 HORARIO : 13:00 horas (tiempo del centro de México)

: 13:00 horas (tiempo del centro de México) SEDE : Alphamega Stadium

: Alphamega Stadium TRANSMISIÓN: Caliente TV

David Luiz es una de las figuras de Pafos | AP