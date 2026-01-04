Real Sociedad y Atlético de Madrid reparten puntos en la Jornada 18 de LaLiga

El reencuentro de Antoine Griezmann con la Real Sociedad ha sido agridulce, ya que los de Anoeta empataron a un gol con Atlético de Madrid, a pesar de haber sido parte de un partido bastante competido en la décimo octava fecha de LaLiga.

Los dirigidos por Diego Pablo Simeone, quien está cerca de cumplir 14 años al frente del banquillo colchonero, no pudieron vencer a un cuadro que 'navega' en las posiciones más bajas de la tabla, incluso teniendo que cambiar a su director técnico para la llegada del estadounidense Pellegrino Matarazzo.

Matarazzo debutó en el banquillo de la Real | IG: @realsociedad

Nada para nadie en San Sebastián

Real Sociedad llegaba a este partido con las firmes intenciones de salir de la parte más baja de la tabla, pues aunque no está en un sitio de descenso, los malos resultados los podrían acercar de manera abrumante; además, este compromiso significaba la primera aparición de Pellegrino Matarazzo como estratega del cuadro Donostiarra.

La primera parte fue bastante pareja, con ambos equipos quedándose cerca de poder romper el cero en el marcador; sin embargo, eso no pudo ser, o al menos no de manera oficial, pues en el tiempo agregado del primer tiempo, Carlos Soler metió un centro desde el tiro de esquina, causando un desvío y posteriormente autogol por parte de Alexander Sorloth; sin embargo, el árbitro echó todo para atrás tras la revisión en el VAR por un fuera de lugar de parte de Brais Méndez.

El Atleti festejó el gol de Sorloth | Captura de X

Esa acción provocó la polémica y reclamos más que efusivos por parte de los jugadores y los aficionados presentes en el inmueble de Anoeta, pero el central Juan Martínez Munuera no cambió la decisión y dio por finalizados los primeros 45 minutos del compromiso.

La segunda parte fue mejor, pero no lo suficiente

Ya en la segunda parte los goles llegaron al campo; primero con Alexander Sorloth, quien a pesar de que su autogol no contó, tuvo su revancha en el terreno de juego, aplicando la 'ley del ex' por medio de un cabezazo para vencer al guardameta Álex Remiro; no obstante, la ventaja de los Colchoneros, no duró mucho.

Tan solo cinco minutos después, al 55', una extraordinaria jugada por parte de la Real Sociedad rindió sus frutos, con Goncalo Guedes recibiendo un el área, acomodándose e inmediatamente metiendo un disparo potente a la portería de Jan Oblak que nada pudo hacer debido a la rapidez de la jugada y a la potencia del tiro.

Festejo efusivo del empate | IG: @realsociedad

Antoine Griezmann entró al partido en el minuto 60, causando sentimientos encontrados por parte de la afición de su exequipo, y aunque en los minutos finales del compromiso tuvo una de las jugadas que pudieron haber definido el partido, en realidad no fue tan trascendente su entrada al campo.