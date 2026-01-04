Inter confirma interés por Joao Cancelo por baja de Dumfries: “Necesitamos encontrar una solución”

Inter entre la espada y la pared. El presidente del conjunto Nerazzurri Giuseppe Marotta ha confirmado el interés por los servicios de Joao Cancelo ante la baja por lesión de Dumfries por alrededor de dos meses, esta situación ha provocado que la institución italiana busque un reemplazo temporal.

“Dumfries estará dos meses más de baja y estamos negociando con João Cancelo. Necesitamos encontrar una solución en el lateral diestro", comentó el dirigente en declaraciones recogidas por Fabrizio Romano.

Joao Cancelo l Alhilal_FC

Sin embargo, hay un obstáculo mayor para el Inter que el propio presidente asegura buscarán aclarar las cosas: "Cancelo tiene un salario enorme, estamos en negociaciones para aclarar la situación", metiendo en la negociación a Acerbi y De Vrij asegurando que los árabes quieren un central.

¿Cuáles son los equipos interesados?

Al Inter de Milán se le suma la Juventus de Turín también que buscan al defensor, aunque de manera más ‘discreta’ ya que las pláticas con representantes y club no quedó más que en duda, por lo que al abordaje aparentemente sólo están los Nerazzurri y los catalanes.

Sin embargo, con información de Fabrizio Romano, tras la notificación del portugués al club su deseo de parte y uno de los clubes más interesados es el Barcelona, el cual no vería con malos ojos la reincorporación del zaguero, recordando que ya vistió sus colores y tras la lesión del danés, Andreas Christensen.

Cancelo l Alhilal_FC

¿Volverá al Barcelona?

Junto con los rumores que apuntan el regreso del lusitano, también llegaron comentarios presuntamente de gente allegada al Barcelona, donde todos coinciden en que el jugador es bien recordado en el club culé, no solo por pasión por el equipo, sino también por las destacadas actuaciones que tuvo.

La llegada de Cancelo también sería una oportunidad del equipo de Hansi Flick para poder tener una competencia interna en la zona más cercana a su guardameta, pues el estratega alemán busca que futbolistas como Alejandro Balde y Jules Koundé compitan y obtengan un mejor rendimiento.

Con el periodo de transferencias próximo a abrirse, el jugador de 31 años podría estar cerca de volver al futbol de Europa, pues según rumores cercanos al ex culé, este estaría buscando salir de las ligas de medio oriente y está dispuesto a escuchar ofertas.

Al Hilal l Alhilal_FC



