Thiago Silva arriba a Portugal en su regreso a Europa con el Porto

Thiago Silva, veterano defensor brasileño, ya se encuentra en Oporto, Portugal, en donde ya luce como nuevo jugador del Porto en retorno a Europa, el defensa vivirá su segunda etapa en el Viejo Continente tras retornar y dejar a su más reciente equipo Fluminense.

Según información adelantada el acuerdo entre ambas partes es total y solo resta el anuncio oficial por parte del club portugués para formalizar el movimiento que ya tenían pactado desde hace unos días para volver a el máximo nivel del futbol.

Thiago Silva l InfoAzuleBranca

El anuncio oficial por parte del club luso se espera en las próximas horas, marcando el inicio de lo que podría ser el capítulo final de una de las carreras más exitosas en la historia de la defensa moderna. Silva llega a Portugal con el objetivo de pelear por títulos locales y aportar solidez en las competiciones europeas.

¿Por qué vuelve a Europa?

El defensor optó por el rigor competitivo de la Primeira Liga por encima de ofertas económicamente superiores en ligas emergentes de la MLS o el Medio Oriente. Su prioridad siempre fue volver a Europa para estar cerca de su familia, factor que resultó determinante en las negociaciones con la directiva de los Dragones.

Anteriomente el brasileño habia vestido playeras como la del París Saint-Germain en donde habia desatado su mejor versión, además de defender la zaga del Milan y Chelsea este último siendo también un referente.

Thiago Silve con Fluminense l InfoAzuleBranca

Cierra etapa con Fluminense

Silva cierra así su etapa en el Fluminense tras dos años y medio en la institución. Durante este periodo, el central logró conquistar la Copa de Brasil y tuvo la oportunidad de liderar al equipo en el nuevo Mundial de Clubes disputado el pasado verano.

Se marcha como agente libre, dejando un vacío importante en la zaga tricolor pero cumpliendo su deseo de competir una vez más en el máximo nivel internacional. A pesar de volver a la élite y mantener una condición física envidiable, el panorama respecto a la Selección de Brasil parece estar definido.

El defensor no ha vuelto a ser convocado con la Canarinha desde el Mundial de Qatar 2022 y, según los reportes, el Mundial de 2026 no forma parte de sus objetivos actuales. Su enfoque está centrado exclusivamente en aportar su experiencia y jerarquía al proyecto deportivo del Porto.

Vuelve a Europa l InfoAzuleBranca



