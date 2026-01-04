Sudáfrica, próximo rival de México en el Mundial, quedó eliminada de la Copa Africana

Camerún consiguió una victoria muy ajustada por 2-1 frente a Sudáfrica en el Al Medina Stadium de Rabat. El conjunto camerunés dominó gran parte de las acciones durante los Octavos de Final para avanzar a la siguiente fase del torneo continental. Este resultado genera un interés especial debido a que el combinado sudafricano será próximo rival de México en el Mundial 2026.

Momentos del cotejo | AP

¿Cómo fue la victoria de Camerún sobre Sudáfrica?

El marcador se abrió durante la primera mitad gracias a una excelente jugada colectiva tras un tiro de esquina preciso. Junior Tchamadeu remató con su pierna derecha desde el centro del área luego de una asistencia de Samuel Kotto al minuto 34.

Apenas inició el segundo tiempo, la selección de Camerún amplió su ventaja mediante un potente cabezazo de Christian Kofane. El atacante aprovechó un centro aéreo enviado por Aboubakar Nagida para mandar el balón directamente al fondo de la red enemiga.

Sudáfrica no bajó los brazos y buscó el descuento de forma insistente durante los últimos 15 minutos del encuentro. El equipo mostró una versión agresiva y física, características que la selección mexicana deberá analizar con detenimiento para su futuro enfrentamiento.

En acción | AP

Evidence Makgopa logró anotar el gol del descuento al minuto 88 tras recibir un pase de Aubrey Modiba. El delantero remató con pierna derecha muy cerca del arco para ponerle suspenso al cierre del encuentro.

A pesar del empuje final de los sudafricanos, el tiempo no fue suficiente para alcanzar la paridad en el marcador electrónico. Camerún supo resistir los embates finales y realizó modificaciones tácticas para fortalecer su zona defensiva tras el desgaste físico realizado.

¿Contra quién jugará Camerún en Cuartos de Final?

Este triunfo deposita a Camerún en los Cuartos de Final, donde deberá enfrentar a la selección local, Marruecos. Por su parte, Sudáfrica se despide del certamen con la mirada puesta en sus próximos desafíos amistosos y oficiales de este año.

El duelo en Rabat dejó un balance de cuatro tarjetas amarillas y múltiples sustituciones que reflejaron la intensidad de la llave. Camerún celebra su continuidad en la Copa Africana mientras Sudáfrica procesa una derrota que pudo ser empate en la última jugada. La jerarquía individual de los cameruneses terminó pesando más que el esfuerzo colectivo del cuadro sudafricano.

En juego | AP



