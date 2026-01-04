Lennart Karl, sobre su futuro en el Bayern: ‘Quiero ir al Real Madrid’

Una de las estrellas en ascenso de la Bundesliga es sin duda Lennart Karl, mediocampista ofensivo del Bayern Múnich, mismo que con solo 17 años ya está dando de qué hablar en la zona media del equipo 34 veces campeón de Alemania. Sin embargo, en una entrevista reveló que su sueño está a 2061 kilómetros al sur del territorio Bávaro.

Karl en Bayern I AP

¿Qué dijo Lennart Karl?

Tras el parón de fin de año en la Bundesliga, los equipos se toman un respiro y se preparan rumbo a la segunda mitad del torneo, además de comenzar sus movimientos en el mercado de fichajes, sin embargo, también está la llegada del mercado de fichajes, mismo que inicia con declaraciones, rumores y especulaciones.

Una de las declaraciones que sacudieron a Alemania en estos días fue la del mediocampista canterano del Bayern, pues en entrevista para SkySports, declaró estar feliz en el equipo campeón, sin embargo, confesó que su sueño está en el Real Madrid.

“El Bayern es un club muy grande. Es un sueño jugar allí. Pero en algún momento definitivamente quiero ir al Real Madrid”, declaró el mediocampista de 17 años del equipo de Múnich.

Karl en Bundesliga I AP

Pese a contar sus deseos por llegar al club más grande de Europa, el Frammersbacher del Bayern no dejó de darle su lugar al equipo que lo formó, comentando que es un club especial y que es muy divirtió ser parte de él.

“Ese es el club de mis sueños. Por supuesto, el Bayern es algo muy especial y es muy divertido en el club”, concluyó el ‘niño maravilla’ de Múnich y la Selección de Alemania.

Equipo del Bayern I AP

¿Quién es Lennart Karl?

El mediocampista nacido en la ciudad de Frammersbach, Alemania, debutó a los 16 años el 15 de junio de 2025, tras entrar de cambio en la segunda mitad del partido del Mundial de Clubes que enfrentó al Bayern contra el Auckland City.

Karl es el cuarto jugador más joven en debutar con el club alemán, además de hacer historia marcando un golazo en su debut como titular en Champions League, volviéndose el más joven en anotar en esa competición con el equipo del Bayern. En la actual temporada, Lennart suma tres goles y una asistencia en 13 partidos.