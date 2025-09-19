Premier League: ¿Cuándo y dónde ver Liverpool vs Everton?

Los Reds y los Toffees se enfrentan en el Derbi de Merseyside en la Fecha 5

Premier League: ¿Cuándo y dónde ver Liverpool vs Everton?
Premier League: ¿Cuándo y dónde ver Liverpool vs Everton? | RÉCORD
David Torrijos Alcántara
19 de Septiembre de 2025

Liverpool y Everton se enfrentan en el Derbi de Merseyside en la Jornada 5 de la Premier League. Pese a vivir en realidades muy distintas, este encuentro siempre se disputa con mucha pasión, por lo que se puede esperar cualquier resultado.

AP

Los Reds son los favoritos en este encuentro, pues están invictos en lo que va de la Premier League con cuatro victorias que llegaron en los últimos minutos de cada encuentro. Liverpool ha sufrido para mantener los resultados y sumar tres puntos de manera más cómoda. Aún así, es el único equipo con paso perfecto.

Por otro lado, Everton se encuentra en la sexta posición, con siete sorpresivas unidades. Después de algunas temporadas complicadas, los Toffees buscan estar más lejos de los últimos lugares de la tabla

AP

En el último antecedente, los Reds se llevaron el triunfo en Anfield por 1 a 0. El autor del tanto fue Diogo Jota y aquel fue la última anotación en su carrera. 

¿Dónde ver Liverpool vs Everton? 

  • Fecha: Sábado 20 de septiembre
  • Hora: 05:30 horas del centro de México
  • Lugar: Anfield, Liverpool
  • Transmisión: HBO Max, TNT Sports
AP

TE PUEDE INTERESAR

Rute Cardoso, esposa de Diogo Jota, recuerda fichaje con el Liverpool hace 5 años

Futbol Internacional | 19/09/2025

Rute Cardoso, esposa de Diogo Jota, recuerda fichaje con el Liverpool hace 5 años
El Real Madrid no viajará a la gala del Balón de Oro

Internacionales | 19/09/2025

¡Lo volverán a hacer! Real Madrid apunta a no estar en la gala del Balón de Oro
Pep confía en el futuro de Haaland

Internacionales | 19/09/2025

Pep Guardiola cree que Erling Haaland puede superar en goles en Champions a Messi y a CR7
Te recomendamos
Liverpool rescata agónica victoria ante Atlético de Madrid en Champions League
Futbol
Premier League
Liverpool

LO ÚLTIMO

 