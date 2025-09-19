Premier League: ¿Cuándo y dónde ver Liverpool vs Everton?

Liverpool y Everton se enfrentan en el Derbi de Merseyside en la Jornada 5 de la Premier League. Pese a vivir en realidades muy distintas, este encuentro siempre se disputa con mucha pasión, por lo que se puede esperar cualquier resultado.

AP

Los Reds son los favoritos en este encuentro, pues están invictos en lo que va de la Premier League con cuatro victorias que llegaron en los últimos minutos de cada encuentro. Liverpool ha sufrido para mantener los resultados y sumar tres puntos de manera más cómoda. Aún así, es el único equipo con paso perfecto.

Por otro lado, Everton se encuentra en la sexta posición, con siete sorpresivas unidades. Después de algunas temporadas complicadas, los Toffees buscan estar más lejos de los últimos lugares de la tabla.

AP

En el último antecedente, los Reds se llevaron el triunfo en Anfield por 1 a 0. El autor del tanto fue Diogo Jota y aquel fue la última anotación en su carrera.

¿Dónde ver Liverpool vs Everton?

Fecha: Sábado 20 de septiembre

Sábado 20 de septiembre Hora: 05:30 horas del centro de México

05:30 horas del centro de México Lugar: Anfield, Liverpool

Anfield, Liverpool Transmisión: HBO Max, TNT Sports

AP