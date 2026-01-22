Serie A: ¿Cuándo y dónde ver Inter de Milán vs Pisa?

El Inter de Milán se prepara para afrontar la Jornada 22 de la Serie A como el mandamás del torneo con 49 unidades. Su próximo desafío será recibir al Pisa SC, equipo que se encuentra en una situación crítica al ocupar la penúltima posición con apenas 14 puntos. Los dirigidos por Simone Inzaghi no pretenden ceder terreno en la carrera por el título local tras sus recientes altibajos.

Así llegan Inter de Milán y Pisa

Durante los compromisos de mitad de semana, la escuadra interista sufrió un duro revés en la UEFA Champions League al caer 1-3 en el Estadio Giuseppe Meazza. A pesar de la anotación del croata Petar Sucic, el equipo no logró imponer condiciones en el torneo continental frente a su propia afición. No obstante, en la liga italiana vienen de vencer al Udinese por la mínima diferencia.

El triunfo ante el Udinese fue posible gracias a la contundencia del capitán argentino Lautaro Martínez, quien aseguró los tres puntos fuera de casa. Por su parte, el cuadro de las Torres llega motivado tras rescatar un valioso empate 1-1 contra el Atalanta en su compromiso anterior.

En el plano administrativo, el Internazionale ha fijado su mirada en el mercado de fichajes para reforzar la portería con Emiliano ‘Dibu’ Martínez. Según reportes de Sky Sports, la directiva ya sostuvo una primera reunión con el agente del guardameta campeón del mundo. El portero actualmente defiende los colores del Aston Villa en la Premier League de Inglaterra.

Esta búsqueda responde a la decisión del club de no renovar el contrato del veterano arquero suizo Yann Sommer. El actual titular dejará San Siro como agente libre al concluir la presente campaña, lo que genera una vacante urgente. Además, el suplente español Josep Martínez no ha logrado cumplir con las expectativas proyectadas por el cuerpo técnico.

Mientras tanto, el equipo de Toscana libra su propia batalla en el mercado para retener al delantero Lorenzo Lucca, propiedad del Napoli. El atacante de 25 años está en la mira del Nottingham Forest, club que busca llevarlo al futbol inglés este invierno. El Pisa intenta convencer al jugador de permanecer en Italia para pelear por la permanencia.

El Inter busca dar un golpe mediático y deportivo con el arquero argentino, mientras el Pisa intenta blindar su ofensiva. El duelo en el campo será un choque de contrastes entre la cima y el abismo.

¿Dónde ver Inter de Milán vs Pisa?

Fecha: Viernes 23 de enero

Viernes 23 de enero Hora: 13:45 horas del centro de México

13:45 horas del centro de México Lugar: Stadio Giuseppe Meazza, Milán

Stadio Giuseppe Meazza, Milán Transmisión: Disney+ Premium