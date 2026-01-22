Hugo Sánchez busca en redes sociales al joven que limpió su placa del Atlético de Madrid

Hugo Sánchez marcó una época en el futbol español gracias a sus goles y espectaculares piruetas con la camiseta del Real Madrid, club con el que se convirtió en una leyenda. Su impacto fue tal que conquistó a la afición merengue y se consolidó como uno de los máximos referentes históricos del club blanco durante la década de los ochenta.

Sin embargo, su historia en la capital española no estuvo exenta de controversia. El exdelantero mexicano llegó a España directo al Atlético de Madrid, equipo del que partió para fichar con su máximo rival. Esa decisión fue interpretada por la afición colchonera como una traición, un sentimiento que, con el paso del tiempo, no ha terminado por disiparse.

Hugo Sánchez | MEXSPORT

Una placa que sigue generando polémica

Como parte del reconocimiento a su trayectoria, existe una placa conmemorativa dedicada a Hugo Sánchez en el Estadio Riyadh Air Metropolitano. No obstante, esta ha sido objeto recurrente de actos vandálicos, reflejo del resentimiento que aún persiste entre algunos seguidores rojiblancos, quienes continúan manifestando su inconformidad décadas después de su salida.

En contraste con estos episodios, en las últimas semanas se viralizó una escena poco habitual. Un hombre, vestido con una chamarra de la Selección Mexicana, fue captado limpiando la placa dedicada al exfutbolista, en un gesto que llamó la atención tanto por su simbolismo como por el respeto mostrado hacia la figura del exjugador.

Hugo Sánchez | MEXSPORT

¿Quién es el aficionado que conmovió a Hugo Sánchez?

El acto no pasó desapercibido para Hugo Sánchez, quien reaccionó públicamente tras conocer el video. El histórico delantero expresó su sorpresa y agradecimiento, destacando la importancia de ese tipo de gestos en medio de una rivalidad que sigue generando tensiones incluso fuera de las canchas.

A través de sus redes sociales, el exgoleador solicitó ayuda para localizar al aficionado, con el objetivo de agradecerle de manera personal. La petición generó múltiples reacciones y comentarios, tanto de seguidores mexicanos como de aficionados al futbol español.

Hugo Sánchez | MEXSPORT

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.