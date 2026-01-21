Vinícius Júnior quiere estar "mucho tiempo" en Real Madrid

Vinícius Júnior aseguró que desea permanecer "mucho tiempo" en las filas del Real Madrid tras meses de incertidumbre sobre su continuidad. El extremo brasileño aprovechó los micrófonos de TNT Sports Brasil para aclarar su postura tras la victoria de 6-1 ante el Mónaco.

Con Arbeloa | AP

¿Qué dijo Vinícius Júnior sobre su renovación en Real Madrid?

El atacante reconoció que el último año resultó complicado debido a que no logró alcanzar el nivel futbolístico que él mismo se exige. A pesar de los cuestionamientos, el exjugador del Flamengo enfatizó la importancia de mantenerse firme ante las adversidades que presenta el entorno blanco.

"La hinchada exige mucho a los jugadores y yo tengo que estar en mi mejor versión siempre. Mi último año ha sido difícil", confesó el futbolista. Vinícius admitió que el ruido exterior sobre su renovación no altera la paz que vive junto a su círculo cercano.

Respecto a su vínculo contractual, el jugador señaló que la comunicación con la directiva encabezada por Florentino Pérez fluye de manera natural y positiva. El brasileño restó importancia a las prisas, pues confía plenamente en la relación de respeto mutuo que sostiene con el presidente.

"Hablan mucho de mi renovación porque me queda un año de contrato. Mi gente está muy tranquila, confío en el presidente y él confía en mí", declaró. El atacante aseguró que acelerarán las gestiones pertinentes cuando ambas partes consideren que ha llegado el momento ideal.

En acción | AP

Vinícius Júnior habla sobre salida de Xabi Alonso

Sobre la reciente salida de Xabi Alonso del banquillo, el brasileño negó categóricamente haber tenido algún tipo de influencia en la decisión del club. El extremo subrayó que su única labor consiste en esforzarse dentro del campo para ayudar a sus compañeros y cuerpo técnico.

"No tengo nada que ver, yo no puedo hacer nada. Lo único que puedo hacer es intentar dar todo de mí", explicó ante las especulaciones. El jugador recordó que, aunque no siempre brille en la técnica, su compromiso defensivo y asistencias demuestran su entrega total.

Finalmente, el referente del ataque merengue mostró su tristeza por los silbidos recibidos recientemente en el Santiago Bernabéu por parte de los simpatizantes. "Claro que estoy triste, nunca quiero ser silbado en mi casa", sentenció tras pedir el apoyo incondicional de su afición.