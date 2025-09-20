Udinese vs AC Milan EN VIVO Serie A Jornada 4

Sigue EN VIVO todas las acciones de este emocionante partido

REDACCIÓN RÉCORD
20 de Septiembre de 2025

 

El Udinese ha sorprendido en este inicio de temporada y buscará mantener su buena inercia ante el AC Milan de Santiago Giménez cuando se enfrenten este sábado en la Jornada 4 de la Serie A.

Tras tres fechas, Udinese suma dos victorias y un empate, por lo que suma siete puntos y se ubica en la parte alta de la tabla.

Por su lado, los rossoneros se han repuesto de su descalabro en la primera jornada y ganaron sus últimos dos compromisos, aunque Giménez aún no se ha estrenado en la campaña y la presión comienza a sentirse.

