Udinese vs AC Milan EN VIVO Serie A Jornada 4

El Udinese ha sorprendido en este inicio de temporada y buscará mantener su buena inercia ante el AC Milan de Santiago Giménez cuando se enfrenten este sábado en la Jornada 4 de la Serie A.

Tras tres fechas, Udinese suma dos victorias y un empate, por lo que suma siete puntos y se ubica en la parte alta de la tabla.

Por su lado, los rossoneros se han repuesto de su descalabro en la primera jornada y ganaron sus últimos dos compromisos, aunque Giménez aún no se ha estrenado en la campaña y la presión comienza a sentirse.