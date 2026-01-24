Villarreal vs Real Madrid EN VIVO LaLiga Jornada 21

Este sábado, el Estadio de la Cerámica será el epicentro del futbol español cuando el Villarreal reciba al Real Madrid en el partido más esperado de la Jornada 21 de LaLiga.

Con ambos equipos situados en la cima de la clasificación, el encuentro no solo representa una lucha por los tres puntos, sino un termómetro real para las aspiraciones de título de los blancos y la consolidación europea del Submarino Amarillo.

El Madrid llega a esta cita en un estado de gracia ofensivo. El equipo dirigido por Álvaro Arbeloa ocupa la segunda posición con 48 puntos, apenas uno por detrás del líder, el FC Barcelona.

Los merengues vienen de una semana pletórica tras arrollar al Mónaco por 6-1 en la UEFA Champions League, con una exhibición de Kylian Mbappé y el joven Franco Mastantuono. En la competición doméstica, su última victoria fue un sólido 2-0 ante el Levante, manteniendo una racha que los consolida como la segunda mejor defensa del torneo con solo 17 goles encajados.

Por su parte, el Villarreal atraviesa un momento de altibajos tras una semana complicada. El conjunto de Marcelino García Toral se mantiene en la tercera posición con 41 puntos y, crucialmente, tiene un partido pendiente que podría acercarlo aún más a la punta.

Sin embargo, el equipo llega herido tras caer 2-0 ante el Real Betis en la jornada anterior y sufrir un revés europeo al perder 1-2 contra el Ajax en casa el pasado martes.