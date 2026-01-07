¿Vino con refresco? La inesperada bebida favorita de Lionel Messi

El astro argentino Lionel Messi compartió detalles inéditos sobre su vida personal tras conquistar el título de la MLS Cup. En una charla distendida, el capitán del Inter Miami explicó el trasfondo de los festejos recientes con sus compañeros.

En partido | AP

¿Qué dijo Lionel Messi sobre su bebida favorita?

“Me gusta el vino o la misma de siempre: vino y sprite para que pegue rápido”, dijo Lionel Messi en entrevista para Luzu TV. Las declaraciones causaron revuelo en redes, pues el argentino mostró un lado nunca antes visto.

La entrevista profundizó en el video viral donde se observa al '10' en un baile grupal con seriedad. Messi aclaró que la repetición de la dinámica y el estado de algunos colegas motivaron su particular gesto en cámara. El futbolista demostró que, a pesar de su estatus, disfruta de los momentos simples con el plantel.

Sobre sus preferencias en las celebraciones, el jugador admitió que requiere de cierto estímulo para animarse a bailar ante los demás. Su elección de bebida, una mezcla común en España, sorprendió a los presentes por la sencillez de sus gustos personales.

Un momento curioso ocurrió cuando los entrevistadores lograron hacerle un túnel de manera inesperada mientras platicaban de temas varios hoy. El capitán reaccionó con humor y amagó con retirarse del set ante la audacia de los conductores.

Actualmente, el astro disfruta de un periodo de descanso merecido antes de encarar los retos de la temporada 2026. Los Whitecaps fueron la última víctima del talento de Messi en la final que terminó con marcador de 3-1. El equipo de Florida descansa bajo la satisfacción de haber obtenido su primer campeonato de liga en la historia.

Festejo | AP

Messi se prepara para el regreso de la MLS

El calendario marca el 21 de febrero como la fecha oficial para el retorno de la actividad en el campo. Las Garzas enfrentarán al LAFC en un duelo que promete grandes emociones para todos los amantes del futbol internacional.

La influencia del argentino en Estados Unidos trasciende lo deportivo para instalarse de lleno en la cultura popular de la región. La sencillez para hablar de sus hábitos cotidianos refuerza el vínculo emocional que mantiene con sus fieles seguidores.

El tinto de verano parece ser el secreto detrás de la relajación del ídolo tras cumplir con sus deberes profesionales. Messi inicia este ciclo con la mira puesta en defender la corona obtenida con tanto esfuerzo y dedicación.