Chorrillo FC vs América: ¿Dónde y a qué hora ver la Jornada 2 de la Concacaf W Champions Cup?

Regresó la actividad de la W Concacaf Champions Cup, pero en esta jornada solo un club de la Liga MX Femenil saldrá a escena. Rayadas de Monterrey y Pachuca tendrán descanso, mientras que América nuevamente jugará de visitante.

Luego de empatar sin goles contra Alajuelense en Costa Rica, en la primera jornada, el equipo de Ángel Villacampa buscará su primera victoria del certamen y con ello colocarse, por ahora, líder de su grupo.

América no pudo contra Alajuelense en la Jornada 1 | MEXSPORT

¿Cómo llega América al partido contra Chorrillo FC?

La visita Panamá con la posibilidad de recuperar el ánimo, luego de perder el invicto en el Apertura 2025 el pasado domingo contra Tuzas. Un doblete de Myra Delgadillo prácticamente sentenció el encuentro para las de Coapa, que a pesar de que se acercaron en el marcador, con una jugadora menos -por la explusión de Scarlett Camberos- no pudieron empatar.

A pesar de eso, América se mantiene líder de la clasificación, aunque con menos ventaja por delante de Tigres y Pachuca. Además, perdió la oportunidad de alcanzar la histórica marca de nueve victorias seguidas en el inicio del torneo.

América viene de perder el invicto contra Pachuca | IMAGO 7

Ahora visitará a las panameñas, uno de los clubes debutantes en el torneo de Concacaf. Chorrillo visitó, precisamente a las Tuzas en la Jornada 1, y cayó con marcador 6-0, por lo que el pronóstico está por completo del lado de las azulcremas.

¿Dónde y a qué hora ver el Chorrillo FC vs América Femenil?

Fecha : Miércoles 3 de septiembre de 2025

: Miércoles 3 de septiembre de 2025 Horario : 19:00 horas (tiempo de Sinaloa)

: 19:00 horas (tiempo de Sinaloa) Sede : Estadio Rommel Fernández Gutiérrez

: Estadio Rommel Fernández Gutiérrez Transmisión: ESPN

América empató contra Alajuelense en la Jornada 1 | MEXSPORT