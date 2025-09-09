Rayadas cesará a Amelia Valverde luego de goleada ante Tigres

El bicampeonato de 2024 en la Liga MX Femenil quedará grabado en la historia de Rayadas de Monterrey por siempre. Sin embargo, la directiva decidió que es momento de tomar un rumbo nuevo y decirle adiós a Amelia Valverde.

A pesar de que en marzo de este año la directora costarricense firmó su renovación hasta 2026, los reportes indican que tras la derrota 4-0 contra Tigres en la Jornada 10 del Apertura 2025, la directiva decidió rescindir el contrato. De acuerdo con Once Diario, solo faltan detalles contractuales para hacer la noticia oficial.

Valverde no continuará con el equipo | IMAGO 7

Valverde hizo historia con Rayadas

La costarricense se marchará menos de un año después de escribir uno de los capítulos más importantes en la historia del equipo regio. La estratega llegó en el Clausura 2024 y en ese primer torneo logró el tercer título de liga para Monterrey, en una épica remontada en la Final contra América, en la cual se impuso 4-3 en penales tras el empate 2-2.

Además, Valverde se convirtió en la segunda mujer en coronarse en la Liga MX Femenil, después de Eva Espejo, que lo logró en el Apertura 2021 también con Rayadas. Sin embargo, a diferencia de su predecesora, Amelia fue más allá y repitió la corona en el Apertura 2024, ahora contra el acérrimo rival, Tigres.

Rayadas viene de una dura goleada ante Tigres | IMAGO 7

De igual forma, el título se definió en un dramático empate 3-3 con gol de Katty Martínez en la compensación y luego una gran actuación de Pamela Tajonar en los penales. Con eso Monterrey se convirtió en el segundo club, después de las Amazonas, en lograr dos títulos de forma consecutiva.

Decadencia en 2025

Pero el rendimiento del club se vino a menos este año. En el Clausura 2025 tuvieron su peor torneo defensivo, con 25 goles permitidos, a pesar de lo cual clasificaron a Liguilla, donde avanzaron a Semifinales gracias a la posición en la tabla contra Tigres. Sin embargo, quedaron fuera de la Final ante Pachuca, que se impuso 4-2 en el global.

Pese al bicampeonato, Valverde saldrá de Rayadas | IMAGO 7

Para el actual Apertura 2025, el camino ha sido irregular; en diez partidos tienen apenas cinco victorias y en el séptimo puesto corren riesgo de quedar fuera de zona de clasificación en próximas fechas. Además, en la W Concacaf Champions Cup se presentaron con otra derrota 1-2 frente a Gotham City.

En ese panorama, la derrota 4-0 del fin de semana pasado ante Tigres -segunda goleada en Fase Regular en un Clásico Regio tras el 1-5 del Clausura- llevó a la directiva a tomar la decisión de cambiar de estratega. Por ahora no está claro quién se quedaría por el resto del torneo, pues la auxiliar Carla Rossi también dejaría su puesto, según reportes.

Rayadas atraviesa un mal momento en la Liga MX Femenil | IMAGO 7