¿Error en contra de Chivas? Víctor Cáceres le 'quita' un penal al Rebaño en contra de Cruz Azul

En uno de los partidos más esperados de la Jornada 7 se ha vivido mucha polémica apenas en la primera mitad; Chivas y Cruz Azul se enfrentan en el Estadio Akron antes de que ambos clubes pierdan jugadores con rumbo a la Fecha FIFA. Desafortunadamente, una vez más el arbitraje se ha vuelto a hacer presente de manera polémica en el duelo en suelo tapatío.

El arbitraje protagoniza el juego

A partir del minuto 31 del primer tiempo, ya con el marcador empatado 1-1, el partido 'se rompió', pues después de ganarle una jugada cuerpo a cuerpo a 'Tiba' Sepúlveda, Gabriel 'Toro' Fernández anotó lo que en ese momento era la ventaja para los cementeros, causando de manera inmediata los reclamos de la afición, jugadores y cuerpo técnico de Chivas, pues argumentaban una falta.

Unos minutos después, el árbitro central Víctor Cáceres decidió invalidar la anotación celeste debido a que, desde su punto de vista, Fernández recargó por la espalda al defensor de los Rojiblancos, llevando la molestia de lado a lado, pues ahora eran los visitantes quienes no estaban para nada de acuerdo con la decisión tomada.

¿Era penal?

Al minuto 36, tan solo algunas jugadas después del gol anulado, Cáceres marcó un penal a favor de Chivas después de que Charly Rodríguez derribara a Bryan González; no obstante, las emociones no pararían de cambiar en el campo de la casa del Rebaño.

El VAR nuevamente pidió al árbitro revisar la jugada, pues en algunas de las tomas de la transmisión, no se podía apreciar el supuesto contacto de el seleccionado nacional de México sobre el 'Cotorro'. Fue entonces que Cáceres anunció en el sonido local que la falta la provocó el mismo jugador rojiblanco, por lo que echó atrás la decisión 'acarreando' la molestia colectiva de los fanáticos en la tribuna.

Rumbo al final de la primera parte, una nueva polémica tuvo lugar, ya que después de un disparo del Rebaño, el autor del 1-2, 'Toro' Fernández cometió una mano en el área, la cual habría significado un nuevo penal en favor de Chivas; no obstante, en esta ocasión, Cáceres ni siquiera fue llamado a ver la jugada en el VAR.

