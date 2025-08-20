¿Se ahonda la crisis en Chivas? El Rebaño afronta calendario complicado las próximas semanas

Las Chivas del Guadalajara no iniciaron como hubieran querido el Apertura 2025 de la Liga MX, pues los dirigidos por Gabriel Milito, solo suman una victoria contra tres derrotas en las últimas cuatro fechas, colocándolos en la décimo sexta posición y con la cuerda floja paralelos siguientes duelos.

Duelo Chivas vs Bravos I IMAGO7

Calendario difícil

Aunado a los malos resultados, las cosas pueden ponerse cuesta arriba para el club, ya que los rivales de los próximos encuentros no serán nada fácil y podrían llegar a poner en ‘jaque’, a Milito y compañía.

El rebaño inicia su pesada gira en su duelo de la Jornada 5 el próximo viernes 22 de septiembre, cuando visiten a los Xolos de Tijuana, posteriormente recibirán al Cruz Azul en el Akron el sábado 30 de agosto.

Tras el parón de fecha FIFA, Milito tendrá que enfrentar su primer Clásico Nacional, el día 13 de septiembre en el Cuidada de los Deportes, de ahí marcharan a Guadalajara y recibir a Tigres y solo tres días después hacer lo propio, esta vez ante el campeón, Toluca.

Piojo Alvarado y Gutiérrez I IMAGO7

Carrera contrarreloj

Gabriel Milito deberá preparar a los suyos si no quiere quedar en el camino como otro fracaso más de las Chivas y ya con el primer duelo en dos días, el técnico tendrá que pensar muy bien cómo salir adelante este fin de semana y posteriormente el resto del mes.

Milito en Chivas I IMAGO7

