Excompañero de Vicente Sánchez lo crítica por misteriosa publicación tras derrota de Cruz Azul

El arranque del torneo Clausura 2026 trajo consigo las primeras turbulencias para La Máquina fuera de las canchas de futbol. Tras la caída del equipo dirigido por Nicolás Larcamón frente al León en la Jornada 1, las reacciones no se hicieron esperar en el entorno digital. El foco de la controversia se centró en una publicación realizada por el antiguo estratega del club, Vicente Sánchez.

Minutos después del silbatazo final, el uruguayo utilizó sus redes sociales para lanzar un mensaje que muchos interpretaron como un ataque directo a la directiva actual. "El vender humo no está mal, el problema es de quien compra el humo", sentenció el charrúa en sus plataformas oficiales. Estas palabras generaron un eco inmediato entre los aficionados que aún cuestionan el rumbo deportivo del proyecto.

La interpretación más fuerte entre los seguidores apunta hacia el director deportivo de la institución, Iván Alonso, responsable de finalizar el proceso de Sánchez. Para gran parte de la audiencia, la "pedrada" también alcanzó a Larcamón, quien ocupa hoy el banquillo que antes pertenecía al uruguayo. La tensión acumulada tras su salida parece haber encontrado un escape público en este inicio de año.

¿Qué dijo Hernán Cristante sobre Vicente Sánchez?

Hernán Cristante, excompañero de Vicente en el Toluca, no tardó en criticar esta postura durante una transmisión en vivo para la cadena FOX. El exguardameta desveló que, a su parecer, Sánchez sigue "dolido" por la forma en que terminó su etapa al frente de la máquina cementera. "Ya no es un niño para no saber lo que hace", afirmó Cristante de manera contundente sobre las acciones del técnico.

La situación profesional de Vicente Sánchez se ha tornado compleja desde su desvinculación del cuadro de la Noria a finales de 2025. En declaraciones recientes, el estratega confesó que regresar a la Liga MX es sumamente difícil debido a que los proyectos importantes ya tienen líder.

A este escenario se suma la sensible baja de un integrante fundamental en su equipo de trabajo durante los últimos meses de gestión. Su preparador físico y mano derecha, Rubens Valenzuela, decidió no esperar a que el entrenador encontrara un nuevo banquillo disponible. Valenzuela aceptó el llamado de Guillermo Almada para integrarse al cuerpo técnico del Real Oviedo en el futbol español.

Críticas al proyecto de Larcamón

El debut fallido de Cruz Azul en el presente certamen reavivó heridas que parecían haber sanado tras la reestructuración del plantel profesional. La presión sobre el cuerpo técnico de Larcamón aumenta no solo por el resultado adverso, sino por el ruido externo de antiguos referentes.

Mientras La Máquina busca corregir el rumbo para la segunda fecha del campeonato, el mensaje de Sánchez alimenta el debate en los medios deportivos. La directiva ha optado por el silencio institucional ante las provocaciones vertidas en redes sociales por su antiguo empleado. El Clausura 2026 apenas comienza, pero el ambiente en la capital ya se percibe cargado de exigencia máxima.

