Torrent tras la derrota ante Toluca: “Nos faltó futbol”

Rayados comenzó el Clausura 2026 con una derrota en casa ante Toluca y el técnico español, Domènec Torrent, habló al respecto, mencionando que los primeros 45 minutos, el equipo albiazul lució mejor que el rival.

“Creo que en líneas generales, en la primera parte estuvimos mucho mejor. La intención no era que Sergio bajara tanto a buscar el balón, sino jugar por las bandas. Perdimos el balón tres o cuatro veces en la primera parte y los centros al final no terminaron en nada.”

Además, reconoció el trabajo de Toluca, destacando que por algo son los bicampeones del futbol mexicano.

“Yo no elijo a los jugadores rivales, respeto mucho a Antonio y a cualquier técnico. Son bicampeones, tienen un buen planteamiento, igual que nosotros. Tenemos las posiciones dobladas, nos falta gente importante arriba y todo el mundo lo sabe.”

El español dejó en claro la falta de juego por parte de su equipo, lo que significó la derrota de Rayados.

“Actitud no faltó. Nos faltó futbol. Los chicos se vaciaron, fueron a todas, pero nos desorganizamos después del gol. Por ejemplo, Roberto tenía que jugar como segundo nueve y terminó jugando de extremo. Lo vi en la banda hasta que hablé con Sergio Canales para reordenar. Las prisas por ganar te desordenan. A veces la actitud de querer te hace perder el futbol.”