¡Adiós Mundial! Estados Unidos pierde a delantero por grave lesión

El internacional estadounidense Patrick Agyemang se perderá el Mundial en su país después de sufrir una grave lesión en el tendón de Aquiles.

SE ROMPE TENDÓN DE AQUILES

Agyemang se mostró visiblemente emocionado cuando lo sacaron en camilla, con la pierna derecha inmovilizada, tras caer de forma aparatosa en la victoria 2-0 de Derby sobre Stoke en la segunda división inglesa el lunes.

Patrick Agyemang | AP

Derby confirmó el martes que el delantero se perderá el torneo más importante del fútbol, que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México en junio y julio.

"Como resultado de esta lesión, Patrick lamentablemente se perderá el Mundial de la FIFA de este verano. En este momento sería incorrecto establecer un plazo para su recuperación”, informó Derby.

El club añadió que Agyemang se sometería a más pruebas más tarde el martes y que “se comunicarán nuevas actualizaciones a su debido tiempo”.

Patrick Agyemang | AP

DELANTERO EN GRAN MOMENTO

Agyemang ha metido al Derby en la pelea por el ascenso a la Liga Premier gracias a sus 10 goles, la mejor cifra del equipo, desde que llegó el verano pasado procedente del Charlotte FC de la MLS.

Durante la reciente ventana internacional, entró desde el banquillo con Estados Unidos y anotó en una derrota ante Bélgica, además de disputar algunos minutos contra Portugal.