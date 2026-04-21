Atlético San Luis vs Santos Laguna: ¿Cuándo y dónde ver el juego de la J16 del Clausura 2026 de la Liga MX?

El Atlético San Luis se enfrentará a Santos Laguna en un encuentro correspondiente a la Liga MX en la Jornada 16 del torneo. El partido está programado para el jueves 23 de abril en el Estadio Libertad Financiera. Ambos equipos buscarán sumar puntos importantes en este duelo que promete ser intenso dentro del torneo mexicano.

Estadio Libertad Financiera I IMAGO7

¿Cómo llegan ambos equipos?

El Atlético de San Luis llega a este encuentro con un rendimiento irregular en sus últimos cinco partidos, registrando una victoria, dos empates y dos derrotas, con 5 goles anotados y 7 recibidos. Los potosinos cayeron en su último partido ante Pumas 0-2, empataron con Toluca 1-1, consiguieron una victoria importante ante Monterrey 1-2, perdieron contra León 1-2 y empataron frente a Pachuca 1-1.

Por su parte, Santos Laguna atraviesa un momento complicado con tres derrotas, un empate y una victoria en sus últimos cinco encuentros, anotando 4 goles y recibiendo 10. Los Guerreros perdieron ante Atlas 0-1, fueron goleados por Pachuca 4-2, empataron con América 1-1, vencieron a Puebla 2-1 y sufrieron una contundente derrota ante Chivas 3-0.

Atlético San Luis vs Pumas | MEXSPORT

El historial reciente entre ambos equipos favorece claramente al Atlético de San Luis, que ha dominado los últimos enfrentamientos con cuatro victorias consecutivas. En su encuentro más reciente, disputado el 21 de septiembre de 2025, los potosinos golearon a Santos Laguna por 4-1 en calidad de visitante. Anteriormente, el 30 de marzo de 2025, también vencieron a los Guerreros por 3-2 en Torreón. El 29 de septiembre de 2024, San Luis se impuso por 3-1 como local, y el 29 de abril de 2024 consiguió otra victoria contundente por 3-0 en territorio lagunero. La última victoria de Santos Laguna se remonta al 11 de noviembre de 2023, cuando venció por 2-0 en el Estadio Libertad Financiera.

Cristian Dájome, de Santos Laguna, en festejo de gol ante América en el Clausura 2026 | IMAGO7

¿Dónde ver el juego de la Fecha 16?