Bobby Charlton: El inglés que cambió el rumbo del futbol británico

Bobby Charlton nació en Ashington en 1937, 86 años después el legado de aquel canterano del Manchester United se ha convertido en una parada obligada para los fanáticos del futbol británico, en especial, cuando de los Red Devils y de la Selección Inglesa se trata. Pero hablar del presente recordando el pasado es más fácil de lo que parece y para elevar, aún todavía más, la leyenda de Charlton tenemos que hablar de sus logros tanto dentro como fuera del terreno de juego, y para empezar tenemos que detenernos en la tragedia de Múnich en 1958.

El Manchester United volvía de Yugoslavia tras vencer el Estrella Roja de Belgrado, al hacer una parada estratégica en Múnich el avión sufrió un aparatoso accidente donde siete jugadores fallecieron en el acto, Duncan Edwards falleció en el hospital y algunos más tuvieron que retirarse del futbol. Este incidente marcaría la vida de quien en 1966 marcaría tres goles durante el primer y hasta el momento único Mundial celebrando en Inglaterra en el que 'los inventores del futbol' pudieron ganar tras una de las polémicas más grandes en la historia del deporte.

Esa Copa del Mundo también marcó un antes y un después para los ingleses fuera de la isla, en gran parte gracias a Bobby Charlton quien a sus 29 años consiguió convertirse en el primer futbolista inglés en levantar el Balón de Oro, galardón que (a la postre) solo ganarían Kenny Keagan (1978 y 1979) y Michael Owen (2001). Charlton se convirtió, a su vez, en el primer jugador inglés en obtener el honor de ser nombrado como Caballero de la Orden Real, 'Sir Bobby' lo consiguió en 1997, cuatro años después de que el entrenador escocés, Alex Ferguson, lo consiguiera.