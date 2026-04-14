Cesc Fábregas recibe el premio al mejor entrenador del año

El entrenador español Cesc Fàbregas fue reconocido este lunes en Roma con el prestigioso Premio Enzo Bearzot al Mejor Entrenador del año en Italia, convirtiéndose así en el primer entrenador español en la historia en recibir este reconocimiento.

La distinción, entregada en el Salón de Honor del Comité Olímpico Nacional Italiano (CONI), destaca el impacto del catalán al frente del Como 1907, uno de los proyectos más llamativos del futbol italiano en los últimos años.

El reconocimiento, anunciado el pasado 17 de marzo, honra la memoria de Enzo Bearzot, seleccionador campeón del mundo con Italia en 1982, y es promovido por la Unión Deportiva ACLI con la participación de la Federación Italiana de Futbol (FIGC).

Fàbregas se une a una lista de destacados entrenadores como en haber conseguido este galardón. Entre ellos se destacan Gian Piero Gasperini, Simone Inzaghi, Luciano Spalletti, Carlo Ancelotti, Massimiliano Allegri y Claudio Ranieri.

Fabregas, DT del Como 1907 | AP

Temporada histórica del Como

Fàbregas destacó el valor colectivo del reconocimiento al insistir en que se trata de un premio compartido con toda la estructura del club. El Como ha vivido un crecimiento notable en los últimos cinco años, al pasar de la Serie D a la Serie A con tres ascensos entre 2019 y 2024, consolidándose como una de las revelaciones del campeonato italiano.

El exjugador del Barcelona y del Arsenal llegó al equipo en 2022 como futbolista, cuando militaba en la Serie B. Tras lograr el ascenso, asumió el cargo de entrenador y también se integró como accionista y miembro de la junta directiva, reforzando su papel dentro del proyecto deportivo e institucional.

Bajo su dirección, el equipo italiano se encuentra entre los mejores clubes de toda la Serie A. A falta de seis jornadas para el final de la temporada, el Como se mantiene en la pelea por puestos europeos y se encuentra a solo dos puntos de la zona de clasificación a la Liga de Campeones, un objetivo inédito en la historia del club.

Cesc Fábregas en celebración tras una victoria de Como 1907 | AP

Durante el evento también fue premiado Marco Guida como mejor árbitro, en una ceremonia que reunió a diversas figuras del futbol italiano.

Fàbregas, quien tiene contrato hasta junio de 2028, reiteró su compromiso con el proyecto del Como, dejando en claro su intención de continuar desarrollando un modelo a largo plazo. Incluso al ser cuestionado sobre un posible futuro en el banquillo del Barcelona, respondió en tono distendido que Hansi Flick renovará su contrato.