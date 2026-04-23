¿Dennis te Kloese llega a Rayados? Feyenoord confirma salida del directivo a final de temporada

El humo blanco está por salir en El Barrial. Después del decepcionante Clausura 2026, la dirigencia de los Rayados de Monterrey buscará darle un giro al equipo de la Sultana del Norte, y uno de los primeros cambios apunta a ser en la dirección deportiva del equipo.

Dennis te Kloese ha sido el nombre más importante que ha estado en la órbita de La Pandilla, y una reciente noticia lo pone más cerca que nunca. Por medio de sus redes sociales, el Feyenoord, equipo del cual es director deportivo, informó que el neerlandés dejará su cargo al finalizar la Temporada 2026.

"Feyenoord y Dennis te Kloese han acordado de mutuo acuerdo que él finalizará sus funciones como director general del club este verano de 2026. El proceso para encontrar un sucesor ya se ha puesto en marcha", comentó el equipo de Róterdam en sus redes sociales.

Dennis te Kloese, en Chivas | MEXSPORT

¿Qué dijo Dennis te Kloese ante su adiós?

Después de que se dio a conocer la noticia del adiós del directivo neerlandés, el propio Dennis te Kloese aprovechó el sitio web del equipo para despedirse de los aficionados. El hombre del País Tulipán señaló que, pese a que no siempre estuvieron en los mejores momentos, los cimientos con los que cuenta el Feyenoord son sólidos.

"Seguiré trabajando con ahínco estos días, porque quiero dejar el club en las mejores condiciones. Ha sido un privilegio dirigir el Feyenoord; no todo salió bien, pero junto al equipo hemos avanzado mucho. El futuro dirá qué nos depara a mí y a mi familia, pero, sea como sea, siempre recordaré este periodo con orgullo y le deseo mucho éxito al Feyenoord y a todos los aficionados", agregó Te Kloese.

Dennis te Kloese, en Chivas | MEXSPORT

Tato Noriega, en la cuerda floja

José Antonio 'Tato' Noriega ha sido de los hombres más cuestionados por el desempeño de La Pandilla, pues pese a la gran inversión, los éxitos deportivos han sido nulos. Rayados de Monterrey quedó fuera del Clausura 2026, por lo que Dennis te Kloese podría ser una de las grandes soluciones.

Te Kloese no es un desconocido en la Liga MX, ya que ha trabajado previamente en clubes importantes y en Selección Mexicana, destacando por su perfil internacional y su enfoque en desarrollo deportivo y estructura institucional. Su posible llegada respondería a la intención de Rayados de refrescar el proyecto con una visión distinta.