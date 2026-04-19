Eredivisie: ¿Qué mexicanos han sido campeones en los Países Bajos?

Mateo Chávez se ha unido a la lista de jugadores mexicanos que han ganado un título en el balompié neerlandés. El exjugador de las Chivas conquistó su primer título en los Países Bajos con el AZ Alkmaar, luego de imponerse 5-1 sobre el NEC Nijmegen en la Final de la Copa de los Países Bajos.

El juvenil se une a futbolistas que han hecho historia en la antes conocida como Holanda; Carlos Salcido, Héctor Moreno, Andrés Guardado, Hirving Lozano, Edson álvarez y recientemente habia sido Santiago Giménez con el Feyenoord.

Mateo Chávez con el AZ Alkmaar | @AZAlkmaar

Carlos Salcido - PSV (Eredivisie: 2006-07 y 2007-08, Johan Cruyff Shield 2009)

Fue el primer mexicano en coronarse en la Eredivisie, el defensor mexicano llegó al PSV Eindhoven tras su destacada actuación en la Copa del Mundo Alemania 2006, Salcido se consagró bicampeón con el conjunto granjero.

Hécor Moreno - AZ Alkmaar (Eredivisie: 2008-09) y PSV (Eredivie: 2015-16) y un Johan Cruyff Shield

El defensa central mexicano arribó al AZ Alkmaar neerlandés desde la trinchera de los Pumas y en su primera temporada logró levantar la Eredivisie. Después emigró al futbol español antes de volver a Holanda, pero ahora con el PSV con quienes también se coronó.

Momento en que Héctor Moreno choca con Shaw | AP

Andrés Guardado - PSV (Eredivisie: 2014-15 y 2015-16; Johan Cruyff Shield 2015 y 2016)

El Principito se consagró con el PSV, equipo donde se convirtió en un ídolo, el capitán del equipo logró ganar el bicampeonato de la Eredivisie en las temporadas 2015-15 y 2015-16. En Holanda disputó más de 100 partidos en las 3 temporadas que jugó.

Hirving Lozano - PSV (Eredivisie: 2017-18, 2023-24 y 2024-25)

Dos temporadas con el PSV le bastaron al Chucky para convertirse en uno de los jugadores favoritos del equipo, el atacante mexicano levantó el título de la Eredivisie en la Temporada 2017-18 en la que aportó 19 goles. En los dos años que estuvo el mexicano marcó 40 anotaciones.

Hirving Lozano celebra una anotación con el PSV | X:@HIRVINGLOZANO70

Edson Álvarez - Ajax (Eredivisie: 2020-21 y 2021-22)

El 'Machín' vive su cuarta temporada en los Países Bajos, fue el primer mexicano en coronarse defendiendo la camiseta del Ajax, el otro equipo grande de la Liga. El mediocampista está convertido en un referente en el mediocampo luego del bicampeonato que consiguieron en 2020-21 y 2021-22.

Érick Gutiérrez - PSV (Copa: 2021-22 y 2022-23; Johan Cruyff Shield 2021 y 2022)

Érick Gutiérrex es otro de los mexicanos recientes que han ganado títulos en los Países Bajos; con el PSV no pudo ganar la Liga; sin embargo, besó la gloria con cuatro títulos domésticos que los hicieron resaltar.

Érick Gutiérrez luego de anotar un gol con PSV | INSTAGRAM: @gutigalaviz

Santiago Giménez - Feyenoord (Eredivisie 2022-23 y Copa 2023-24)