Machine Gun Kelly en México: fecha, sede, preventa y todo lo que debes saber de su show

La ola del pop punk sigue más viva que nunca y ahora uno de sus máximos exponentes llegará a México. Machine Gun Kelly confirmó oficialmente su regreso a la Ciudad de México con un concierto que promete convertirse en una de las noches más intensas del año para los amantes del rock alternativo y la nostalgia emo.

El cantante estadounidense, conocido mundialmente como MGK, se presentará el próximo 3 de septiembre en el Estadio Fray Nano, recinto que recibirá a miles de fanáticos listos para corear canciones como “Bloody Valentine”, “My Ex’s Best Friend”, “I Think I’m OKAY” y “Maybe”.

La noticia rápidamente encendió las redes sociales, especialmente entre quienes crecieron con la explosión del pop punk moderno y encontraron en Machine Gun Kelly a una de las figuras que revivió el género para toda una nueva generación.

Ser la primera vez que Machine Gun Kelly se presente en la Ciudad de México / Especial

¿Cuándo será el concierto de Machine Gun Kelly en México?

El show de MGK se realizará: 📅 Fecha: 3 de septiembre de 2026

📍 Lugar: Estadio Fray Nano, Ciudad de México

⚠️ ÚNICA FECHA EN MÉXICO ⚠️

Además, los organizadores confirmaron que la venta general de boletos arrancará el próximo viernes 15 de mayo.

Hasta el momento no se han revelado los precios oficiales de las entradas ni las zonas disponibles, aunque se espera alta demanda debido a que será la única presentación del artista en territorio mexicano.

Se presentará el próximo 3 de septiembre en el Estadio Fray Nano / FB: @machinegunkellymusic

MGK: el artista que revivió el pop punk

Machine Gun Kelly, cuyo nombre real es Colson Baker, se convirtió en uno de los artistas más polémicos y mediáticos de los últimos años gracias a su mezcla de rap, rock alternativo y pop punk.

Aunque inició su carrera dentro del hip-hop, fue con discos como Tickets to My Downfall y Mainstream Sellout donde terminó de conquistar al público rockero junto a Travis Barker, baterista de Blink-182.

Su estilo rebelde, tatuajes, conciertos explosivos y actitud irreverente hicieron que rápidamente conectara con millones de jóvenes alrededor del mundo. Hoy, MGK es considerado una de las figuras más importantes del pop punk contemporáneo.

La relación del músico con la actriz Megan Fox dio mucho de qué hablar / FB: @machinegunkellymusic

Una carrera llena de polémicas

Pero si algo caracteriza a Machine Gun Kelly, además de la música, son los escándalos. El cantante ha protagonizado algunas de las rivalidades más mediáticas de la industria musical, siendo la más famosa su guerra con Eminem, luego de realizar comentarios sobre la hija del rapero.

La pelea derivó en una batalla musical con canciones como “Rap Devil” y “Killshot”, conflicto que terminó marcando la carrera de MGK y que incluso, según muchos fanáticos, influyó en su transición del rap hacia el rock alternativo.

La preventa para su concierto comenzará este 15 de mayo / FB: @machinegunkellymusic

Su relación con Megan Fox también dio de qué hablar

Otro tema que constantemente colocó al cantante en tendencia fue su relación con la actriz Megan Fox. La pareja protagonizó múltiples titulares debido a sus excentricidades, incluyendo declaraciones sobre rituales donde “bebían sangre” y el famoso anillo de compromiso diseñado con espinas internas.

Sin embargo, la relación terminó rodeada de rumores de infidelidad y toxicidad, convirtiéndose en uno de los romances más mediáticos de Hollywood.

El regreso del pop punk sigue más fuerte que nunca

La llegada de MGK a México confirma que el pop punk continúa viviendo uno de sus momentos más fuertes de los últimos años.

Con guitarras explosivas, letras cargadas de nostalgia y una estética que mezcla rebeldía con vulnerabilidad emocional, artistas como Machine Gun Kelly lograron conectar con una generación que convirtió este sonido nuevamente en fenómeno global.